Leer, leer y leer: la cruz del escritor

«Las sociedades que no cuentan, que no escriben, que no leen, son sociedades condenadas a una autodestrucción pasiva, dolorosa en lo interior y violenta en lo exterior», dice Pedro Crenes Castro en su libro Crónica crítica. Fragmentos para leer una literatura (2024), que obtuvo el premio literario «Pedro Correa Vásquez», organizado por el Ministerio de Cultura de Panamá. Sin duda, una obra valiosa que analiza el quehacer literario desde distintos ángulos, con un ojo crítico, con el lente objetivo de quien respeta y ama su oficio.

El citado libro está dividido en dos partes. En la primera, el autor se aventura a reflexionar sobre «el oficio de leer y el oficio de escribir, cara y cruz de la moneda de la literatura». En esta parte, titulada «Oficio de lector y otros fragmentos», Crenes Castro emite sus consideraciones sobre diversos temas, entre ellos: la necesidad de crear espacios para reflexionar sobre el estado actual de la literatura patria, la errada concepción de que el rótulo de «escritor» pueda ser conferido a una persona por el simple hecho de haber publicado un texto, o los rigores que acompañan la creación literaria, a la que considera una «transpiración extenuante».

De otro lado, la segunda parte, titulada «El lector en su oficio: lecturas panameñas», contiene un conjunto de reseñas en donde critica la obra de algunos autores nacionales, como Jhavier Romero, Cheri Lewis, Luis Pulido Ritter y Benjamín Ramón, entre otros. En estos fragmentos, el autor busca ofrecer «un juicio sustentado» sobre los aportes de la literatura panameña, acaso con el propósito de identificar en dónde estamos o bien de diagnosticar o vaticinar el futuro de nuestras letras.

Este breve artículo se ocupará de la primera parte y, entre los temas abordados en ella, prestará especial atención a uno que destaca por su trascendencia para quienes aspiran a escribir y publicar una obra: la importancia de la lectura, de leer buena literatura.

Cuando uno dice que escribe, no falta quien perciba este ejercicio como un «hobby», como un simple pasatiempo. Piensan que el acto de escribir solo depende de la musa, esa diosa de la mitología griega cuya intervención se consideraba necesaria para la creación artística. Pero nada más alejado de la realidad: la escritura es una actividad que cansa, que desgasta, que requiere un enorme compromiso, al menos si lo que se quiere es aportar.

Un escritor puede estar comprometido con muchas causas o actividades, pero entre ellas, la de la buena lectura es imprescindible. En esto, Crenes Castro pone el acento en su Crónica crítica. Fragmentos para leer una literatura (2024).

Para él, la lectura es «la cruz del proceso de escribir»; una de las partes ineludibles para los que desean la «gloria literaria». En este sentido, coincido plenamente con él cuando afirma: «[d]esconfío de aquellos que no hablan del talento como “una larga paciencia”, según decía Flaubert, y que también recordó Guy de Maupassant: “no olvide usted esto, joven: el talento, en frase de Bufón, es tan solo una larga paciencia. Trabaje”». Entonces es preciso leer, leer y leer; pero no cualquier libro, sino aquellos que son producto de un arduo trabajo, escritos por autores con tradición literaria y con un verdadero respeto hacia el oficio, hacia el arte y hacia su género, cualquiera que sea.

Otro aspecto que Crenes Castro critica es la idea de que cualquier cosa impresa pueda ser considerada literatura. Para él, esto puede responder a la época que vivimos, en donde «la venta de libros es el principal indicador de nuestra relación con la lectura»; en donde la publicación de un libro parece obedecer más a una estrategia de mercadeo que a la intención de acrecentar el acervo cultural; en donde aquel noble acto —el de la publicación— se ha convertido casi en una obsesión para quienes solo quieren decir: «miren mi libro, es este, ¡soy escritor(a)!, y está a la venta en…».

Y es que el autor, en sus fragmentos y reseñas, nos recuerda que cuando se tiene poca conciencia literaria y poco bagaje cultural, se ignora que somos gota en el océano, poco más que nada, diminutos en relación con el cosmos, con el tiempo, con la historia. La poca lectura (pero de la buena) y el poco pudor literario pueden llevar a cualquiera a pensar que es el centro y corazón del universo, que la escritura es un don que no requiere un trabajo constante, que el éxito solo se mide en función de la venta de ejemplares y que se puede ser «escritor» sin lectura ni tradición literaria. Todo parece más una cuestión de cantidad que de calidad; más una cuestión de fotos y postureo que de humilde contribución.

Aquí una frase de Crenes Castro para concluir este artículo, digna de ser analizada y tenida en cuenta por quienes se dedican al arte de la escritura: «[l]a lectura está en el origen de la invención. “Lea y no sueñe”, dice Flaubert, y también que “es preferible no escribir nada antes que ponerse manos a la obra mal preparado”. Mejor leer, mejor buscar el aliento y el oficio en los libros que leemos. Son la mejor escuela, el mejor espejo y el mejor remedio contra la desidia literaria, que solo sigue sumergiéndonos en una triste falta de comprensión de lo que nos ocurre».

El autor es abogado y autor del poemario La materia fugitiva, que obtuvo el premio de poesía joven «Gustavo Batista Cedeño» (2023).