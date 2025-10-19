Panamá, 19 de octubre del 2025

    Opinión
    Arte

    Los ‘Bichos’ de Regatos

    Joaquín González J.
    Cortesía

    Sobreviviendo a 5 extinciones, hace ya más de 450 millones de años, alrededor de 10 millones de especies de insectos, habitan la Tierra. Ante la evidencia de esta extraordinaria diversidad, capacidad de adaptación y tolerancia a la adversidad, desde el Cámbrico hasta la fecha, los insectos deberían ser merecedores indiscutibles, no sólo del interés y estudio por parte de la ciencia, sino además de nuestra admiración y respeto.

    Cortesía

    Esto es lo que parece recordarnos el pintor Regatos, con su nueva serie Bichos, en la que los insectos son invitados de honor de su intención creadora. De hecho, el artista utiliza la imagen de estos maravillosos protagonistas silentes de la naturaleza, para exaltar sus cualidades cromáticas y tonos degradados, mediante el manejo atrevido, casi irreverente del color de su paleta impresionista, logrando que parezca secundario el motivo original de la obra, e invitando al espectador a dejar de atender por un momento, el mundo ajeno a la pintura y concentrarse en el acontecimiento pictórico, que el artista presenta sin truculencias ni tartamudeos, con un entramado visual lleno de esa magia sensorial, que trasciende la mirada.

    Cortesía

    Podemos advertir además, que esta serie, a inaugurarse próximamente en Panamá, encaja a la perfección, como remanente evolutivo o continuidad de su anterior serie: El Bosque del Chamán (2024), toda vez que, los elementos de la naturaleza, continúan presentes en la memoria estética del artista, siempre enriquecida por los insondables misterios que va descubriendo en los renovados afluentes de los que ha bebido, y que son reconocibles en el manejo de texturas y en el uso del color, que le confieren a su obra, una fuerza mística, expresiva, innovadora y contundente.

    Guiado siempre por un fuerte sentido de la investigación, exploración y búsqueda de la composición, Regatos continúa mostrando en su trabajo reciente, un eficiente manejo de la luz, y la contrastante aplicación de pigmentos texturizados sobre el lienzo, sabiendo que todo ello es fundamental en la realización de una buena obra de arte.

    Cortesía

    Además de la experiencia visual estética que nos ofrece este artista panameño residente en Chiriquí, su serie “bichos” contribuye por igual, a reorientar nuestra mirada, a fin de replantearnos la existencia de los insectos, desde otra perspectiva; por ejemplo, disminuyendo el temor y el desagrado excesivos que nos han inspirado siempre estos seres, dejándonos sorprender en cambio, por toda la alucinante belleza, variedad de formas, colores y sabias conductas que poseen. La reflexión al respecto, nos permitirá volver a conectarnos con esa parte esencial del mundo natural, del que todo procede, y en el que debemos entender que todos somos importantes.

    El autor es escritor y pintor

