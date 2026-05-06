MET Gala, samuráis, arte y misterio: las citas culturales clave hasta el 10 de mayo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La mediática Gala MET, la llegada de la exposición de Hilma af Klimt al Grand Palais de París, la serie Song of the Samurai en HBO Max y el estreno de The Sheep Detectives (Ovejas Detectives, con Hugh Jackman, son las citas culturales imprescindibles hasta el 10 de mayo.

Song of the Samurai viaja hasta el Japón del periodo Edo

Basada en el famoso manga del mismo nombre, la serie de HBO Max viaja hasta Kioto a finales del periodo Edo, para seguir las intensas y apasionadas vidas de los Shinsengumi, la emblemática fuerza samurái que defendió la ciudad en los últimos años del shogunato japonés.

La serie, dirigida Kazutaka Watanabe, sigue los pasos del luchador callejero Toshizo Hijikata (Yuki Yamada), que encuentra una nueva familia en sus compañeros de lucha.

Imagen de la serie 'La canción del samurai' ('Song of the Samurai'). EFE/HBO Max/Warner Bros Discovery

Hilma af Klint, la pionera del arte abstracto toma la palabra en París

Hilma af Klint. Pinturas del templo llega del 6 de mayo al 30 de agosto al Grand Palais de París con una propuesta firmada junto al Centre Pompidou que lleva a Francia por primera vez la obra de la artista sueca. La exposición pone en valor cómo combinaba distintas fuentes de inspiración, como el esoterismo, el arte popular y la ciencia, y recupera el legado de una de las pintoras olvidadas por la historia del arte, que comenzó a jugar con la abstracción y las formas geométricas mucho antes que Kandinsky o Malévich.

‘The Sheep Detectives’ desembarcan en el cine

El filme de comedia y misterio escrito y dirigido por Kyle Balda, llega a las pantallas de todo el mundo con un guion que combina humor y misterio, y una trama basada en el libro Las ovejas de Glennkill de Leonie Swann.

Hugh Jackman da vida a George Hardy, un pastor que lee novelas policíacas a su rebaño de ovejas y que una mañana aparece muerto. Emma Thompson y Bryan Cranston completan el reparto. En Panamá, esta cinta tendrá su estreno el 7 de mayo próximo.