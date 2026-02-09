‘No hay nada como el aburrimiento para escribir’: la esquiva Agatha Christie en una inusual entrevista con la BBC

Greg McKevitt - BBC Culture *

Agatha Christie era brillante para ocultarse a plena vista.

Se presentaba como una señora mayor y afable con abrigo de piel, amante de la jardinería, la buena comida, la familia y los perros, pero tras esa apariencia amable se deleitaba tramando historias de envenenamientos, traiciones y sangre, éxitos de ventas.

Y ofrecía pocas pistas sobre el funcionamiento interno de su ingeniosa mente.

Christie era crónicamente tímida, pero en 1955 la convencieron para conceder una inusual entrevista en su apartamento de Londres para un reportaje de radio de la BBC.

En ella, reveló cómo una infancia poco convencional despertó su imaginación, por qué escribir obras de teatro era más fácil que escribir novelas y cómo podía terminar un libro en tres meses.

Nacida como Agatha Miller en una familia próspera en 1890, recibió principalmente educación en casa.

Cuando le preguntaron por qué se dedicó a escribir, Christie respondió: “Lo atribuyo a que nunca tuve una educación formal”.

“Quizás sea mejor matizarlo admitiendo que finalmente fui a la escuela en París cuando tenía unos 16 años.

“Pero hasta entonces, aparte de que me enseñaron algo de aritmética, no había recibido ninguna lección digna de mención”.

Christie describió su infancia como “gloriosamente ociosa”, pero agregó que tenía un apetito voraz por la lectura.

“Empecé a inventar historias e interpretar los diferentes papeles. No hay nada como el aburrimiento para escribir. Así que, para cuando tenía 16 o 17 años, ya había escrito muchos cuentos y una novela larga y deprimente”.

Contó que terminó de escribir su primera novela publicada a los 21 años. Tras varios rechazos, “El misterioso caso de Styles” se publicó en 1920, presentando su creación más famosa, Hércules Poirot.

Sólo cuando ya tenía las obras creadas en su mente, se sentaba a hacer la mano de obra: escribir. / Getty Images

El método de envenenamiento que eligió para esta historia surgió directamente de su experiencia personal durante la Primera Guerra Mundial.

Mientras su primer marido, Archie Christie, estaba destinado en Francia, ella trabajaba en el frente interno como enfermera voluntaria en un hospital para soldados heridos.

Se convirtió en auxiliar de farmacia del hospital, lo que le permitió comprender los medicamentos y las toxinas.

En sus relatos, el veneno se utiliza en 41 asesinatos, intentos de asesinato y suicidios.

El misterio de Christie

La fórmula típica de Christie comienza con un círculo cerrado de sospechosos del mismo mundo social y un asesinato que genera pistas que conducen a una confrontación decisiva.

En el centro se encuentra un detective privado, como Poirot o la señorita Marple, que desentraña el misterio y revela la verdad al grupo en una dramática escena final.

Esta estructura, familiar pero infinitamente adaptable, es parte de lo que hace que la obra de Christie sea tan perdurable.

En 1926, publicó “El asesinato de Roger Ackroyd”, un libro que consolidó su reputación profesional; ese mismo año, su vida personal se desmoronó.

Su querida madre falleció, y Archie confesó haberse enamorado de otra mujer, y le pidió el divorcio.

Lidiando con el dolor y el bloqueo creativo, Christie se convirtió en protagonista de un misterio.

Una fría noche de diciembre, su coche accidentado fue encontrado en un paraje desolado de Surrey, en equilibrio precario sobre una cantera.

La policía encontró su abrigo de piel y su permiso de conducir en el coche, pero no había rastro de ella.

"Sabuesos buscan a la novelista", dice el titular de un diario de la época, que acompañó la noticia con una foto de Agatha Christie y otra de su hija. / Getty Images

Se inició una de las mayores búsquedas de personas desaparecidas de la historia de Reino Unido.

La historia tenía todos los ingredientes para ser un éxito sensacionalista: la célebre novelista policiaca había desaparecido dejando un rastro de pistas tentadoras, la hija de 7 años abandonada y el apuesto esposo liado con una amante más joven.

Incluso el autor de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle, intervino, contratando a una vidente para que conectara con Agatha a través de uno de sus guantes.

Viajes por Medio Oriente

Diez días después, fue encontrada a 370 kilómetros del lugar del accidente, en un hotel de Harrogate, North Yorkshire.

Abundaban las teorías: ¿su desaparición se debió a la pérdida de memoria, a un intento calculado de avergonzar a su marido o incluso a una maniobra publicitaria?

Christie decidió no aclarar el misterio en su autobiografía, y se limitó a escribir: “Así, tras la enfermedad, llegaron la tristeza, la desesperación y el desamor. No hay necesidad de darle vueltas”.

Igualmente práctica era cuando se trataba de los secretos de su estilo de trabajo, diciéndole a la BBC en 1955: “La decepcionante verdad es que no tengo mucho método”.

“Escribo mis propios borradores en una máquina antigua y fiel que he tenido durante años, y me parece útil un dictáfono para cuentos cortos o para reformular un acto de una obra de teatro, pero no para la tarea más complicada de escribir una novela”.

La escritora y su esposo, el arqueólogo Max E. L. Mallowan, posan en 1946 en los terrenos de su casa, Greenway House, en Devonshire, Inglaterra. / Getty Images

En 1930, Christie se casó con Max Mallowan, un arqueólogo 14 años menor que ella, seis meses después de conocerlo durante un viaje a Irak.

Con su pasión compartida por las culturas antiguas, los viajes de la pareja por Medio Oriente inspiraron historias como “Muerte en el Nilo”, publicada por primera vez en 1937.

Su recién descubierta felicidad pareció tener un profundo impacto en su obra: durante los 9 años siguientes, escribiría 17 novelas.

Para Christie, el mayor placer de escribir residía en idear sus ingeniosas tramas.

“Creo que el verdadero trabajo consiste en planificar el desarrollo de la historia y en preocupar hasta que todo esté pulido. Eso puede llevar mucho tiempo.

“Luego, cuando se tiene todo el material, por así decirlo, solo queda intentar encontrar tiempo para escribirlo.

“Tres meses me parece un tiempo muy razonable para completar un libro, si uno puede dedicarse a ello”.

En un programa de radio de 1955, el empresario teatral Sir Peter Saunders , quien produjo su exitosa obra “La Ratonera”, dijo que Christie tenía un don extraordinario para crear escenas e historias completamente formadas en su mente.

“Una vez le pregunté: ‘¿Qué tal va la nueva obra?’. ‘Está terminada’, me dijo. Pero cuando le pregunté si podía leerla, me respondió de forma encantadora: ‘Oh, no la he escrito’. Desde su punto de vista, la obra, de principio a fin, había sido elaborada hasta el último detalle. Escribirla fue un mero trabajo físico”.

Esta opinión fue respaldada por Sir Allan Lane, fundador de la editorial Penguin Books, quien afirmó que en 25 años de estrecha amistad jamás había “oído el clic de su máquina de escribir... a pesar de la asombrosa cantidad y calidad que producía constantemente”.

Añadió que, “mientras Agatha Christie hacía múltiples cosas” -ya fuera organizar las tareas diarias del campamento en una expedición al desierto de Mesopotamia o bordar por las tardes-, “alguna nueva obra o novela de se gestaba en su mente”.

Aunque Christie creía que un libro podía terminarse en tres meses, decía que las obras de teatro se “escribían mejor rápidamente”.

La obra más longeva

En 2022, el Teatro St Martins, donde se representa la famosa novela policíaca de Agatha Christie "La Ratonera", celebró los 70 años en el escenario londinense. / Getty Images

Cuando la BBC transmitió la entrevista a Christie en 1955, tres de sus obras se representaban en el West End londinense.

“La Ratonera” ya batía récords de taquilla, tan solo tres años después de su estreno. La obra comenzó como una radionovela de la BBC titulada “Tres Ratones Ciegos”, emitida en 1947 como parte de una noche de programas que celebraba el 80º cumpleaños de la reina María, bisabuela del rey Carlos III.

Escribir obras de teatro era “mucho más divertido que escribir libros”, según Christie.

“No tienes que preocuparte por largas descripciones de lugares y personas, ni por decidir cómo distribuir el material. Y debes escribir muy rápido para mantener el tono y que la conversación fluya con naturalidad”.

En 1973, Christie asistió a la celebración del 21º aniversario de “La Ratonera” en el Hotel Savoy de Londres.

También estuvo presente su protagonista original, Richard Attenborough, quien predijo que “podría seguir en cartelera otros 21 años”.

Añadió: “No la compararía con la Catedral de San Pablo, pero sin duda los estadounidenses piensan que lo mejor que pueden hacer si vienen a Londres es ir a ver ‘La Ratonera’”.

Se convirtió en la obra de teatro de mayor duración en Reino Unido ya en 1957, y lo único que pudo frenarla fue la pandemia de covid-19 en 2020. En marzo de 2025, celebró su representación número 30.000 y sigue en cartelera hoy en día.

Attenborough también fue entrevistado en el programa de la BBC de 1955, y afirmó que Christie era “prácticamente la última persona del mundo que pensarías estaría relacionada con el crimen, la violencia o cualquier cosa escalofriante o dramática”.

“No podíamos reconciliar el hecho de que esta mujer tan tranquila, precisa y digna pudiera habernos puesto los pelos de punta y fascinado a gente de todo el mundo con su dominio del suspense y su talento para crear en el escenario y la pantalla una atmósfera de terror tan intensa”.

Aunque la entrevista de Christie en la BBC nos da una visión fascinante de sus métodos de escritura (la falta de técnica rígida, la confianza en la imaginación, la alegría de tramar), el enigma de la mujer en sí sigue vivo.

* Si quieres leer el artículo orginal en inglés, haz clic aquí

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.