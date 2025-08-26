Once películas panameñas competirán en el Festival Ícaro Internacional en Guatemala

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Once producciones nacionales representarán a Panamá en la competencia centroamericana del XXVIII Festival Ícaro Internacional de Cine en Guatemala, informaron los organizadores del 18º Festival Ícaro Panamá, evento realizado por el Grupo Experimental de Cine Universitario (GECU) de la Universidad de Panamá y la Fundación FAE, con el respaldo del Ministerio de Cultura.

El jurado encargado de la selección estuvo conformado por los cineastas Xayetzi Cadena (México), Jonathan Álvarez y Félix Guardia (Panamá), quienes evaluaron 25 obras inscritas durante un mes de visionado.

Las películas escogidas son:

Largometraje Documental: Luminoso Espacio Salvaje (Mauro Colombo) y Los Nietos del Jazz (Lucho Araujo).

Largometraje de Ficción: Espina (Daniel Poler) y Salmon (Óscar Faarup).

Cortometraje Documental: Hojita de Tamarindo (Christian Obando), El Club del Sida (Milko Delgado), Anayansi (Ricardo De Janon), Como Cantan las Aves (Sara Martínez) y Casa Azul (Martanoemi Noriega).

Cortometraje de Ficción: El Último Bolero (Roberto Thomas-Díaz) y La Víspera (Javier Roiz).

Las películas se exhibirán también en la próxima edición del Festival de Cine Ícaro Panamá 2025, que se realizará del 2 al 6 de septiembre en el Cine Universitario de la capital y del 8 al 12 de septiembre en Colón, David, Boquete, Puerto Armuelles, Changuinola y Almirante.

El evento ofrecerá además una selección de las mejores producciones centroamericanas premiadas en la edición anterior del Ícaro Internacional, junto con actividades formativas para cineastas locales, se informó a través de un comunicado.