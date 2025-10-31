Panamá acoge la edición 23 del Tour de Cine Francés

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Embajada de Francia en Panamá, en colaboración con la Alianza Francesa y Cinépolis Panamá, anunció el lanzamiento del 23º Tour de Cine Francés, que se celebrará del 13 al 26 de noviembre de 2025 en todos los complejos Cinépolis del país, incluyendo salas en ciudad de Panamá y David.

El festival, impulsado por Nueva Era Films, Cinépolis y las embajadas de Francia en Centroamérica, reafirma el compromiso del país europeo con la difusión de la cultura, el diálogo intercultural y el acceso al arte cinematográfico en la región, se resaltó en un comunicado.

Durante dos semanas, el público panameño podrá disfrutar de una selección de siete películas francesas contemporáneas, estrenadas en 2025, que destacan por su diversidad de géneros, estilos y miradas creativas. La programación reúne tanto cineastas consagrados como nuevas voces del cine francés, con títulos que han sido presentados en prestigiosos festivales internacionales como Cannes.

Se estarán proyectando: Cuando llega el otoño (Quand vient l’automne) de François Ozon; El acusado (Le fil) de Daniel Auteuil; La maestra Violet (Louise Violet); Los colores del tiempo (La venue de l’avenir); Los lazos que nos unen (L’attachement); Rodrigo enamorado (Avignon) y Un toque de amor (Une pointe d’amour).

Cada película se proyectará dos veces en los siguientes cines de la capital: Cinépolis Altaplaza, Anclas Mall, Brisas del Golf, El Dorado, Metro Mall, Multiplaza Pacific, Westland Mall y VIP Soho, además de Cinépolis Federal Mall en David, Chiriquí.

Las funciones se presentarán en versión original francesa con subtítulos en español, y las entradas estarán disponibles en taquilla al precio regular.

Para conocer la programación completa y los horarios, los interesados pueden visitar el sitio oficial https://cinepolis.com.pa/.