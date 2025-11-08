Panamá anuncia su representación en la Bienal de Arte de Venecia 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Panamá dio a conocer el proyecto seleccionado para representar al país en la 61ª Bienal de Arte de Venecia, que se celebrará en 2026.

La propuesta elegida fue presentada por Antonio José Guzmán (Panamá, 1971) e Iva Jankovic (Yugoslavia, 1979), informó el Comité Organizador del Pabellón de Panamá en un comunicado oficial.

Una obra sobre los ‘pueblos perdidos’ del Canal

La obra de Guzmán y Jankovic explora las memorias sumergidas de los llamados “pueblos perdidos” del Canal de Panamá, comunidades desplazadas durante la creación del Lago Gatún y la conformación de la antigua Zona del Canal a inicios del siglo XX.

“A través del textil, el sonido y el archivo, el proyecto examina los cruces del Atlántico Negro y las resonancias contemporáneas de la migración, el despojo y la resistencia cultural. La propuesta invita a reflexionar sobre memoria, territorio, reparación histórica e interdependencia cultural”, explicó el comité.

Selección internacional

El proyecto fue escogido tras una convocatoria abierta que recibió 89 propuestas, evaluadas por un jurado internacional independiente integrado por seis figuras destacadas de las artes visuales en América Latina:

Rossina Cazali (Guatemala), curadora independiente.

Miguel A. López (Perú/Costa Rica), curador e investigador.

Gladys Turner Bosso (Panamá), crítica de arte.

Jochen Volz (Brasil), director de la Pinacoteca de São Paulo.

Carolina Álvarez Mathies (El Salvador/EE.UU.), gestora cultural.

Gianni Bianchini (Panamá), director nacional de las Artes del MiCultura.

Cada miembro evaluó de manera individual las propuestas, aplicando criterios de coherencia conceptual, trayectoria artística y viabilidad de ejecución, antes de consensuar la decisión final.

Producción y curaduría panameña

El proyecto será producido especialmente para el Pabellón de Panamá en Venecia y contará con el acompañamiento curatorial de Mónica Kúpfer y Ana Elizabeth González.

Guzmán y Jankovic desarrollan una práctica interdisciplinaria que combina textil, sonido, archivo y memoria. Su obra aborda temas de identidad, diáspora y pertenencia, integrando colaboraciones artesanales con el taller de Sufiyan Khatri en Gujarat (India) y referencias visuales afrocaribeñas y mesoamericanas.

Han expuesto en instituciones como el Stedelijk Museum (Ámsterdam), la Bienal de Dakar, el Museo de Arte Contemporáneo de Lima y el MAC Panamá, y sus obras forman parte de colecciones en América Latina, Europa y África.

En 2024 participaron en la muestra internacional de la Bienal de Venecia curada por Adriano Pedrosa. En 2026 representarán oficialmente a Panamá en su pabellón nacional.

Una plataforma para el talento panameño

La ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, destacó que la participación de Panamá en la Bienal consolida su presencia en la plataforma más importante del arte contemporáneo mundial.

“Nuestro pabellón es un esfuerzo país que une al sector público, las instituciones culturales y la empresa privada para proyectar el talento panameño y fortalecer nuestro ecosistema artístico”, señaló Herrera.

La Bienal de Venecia 2026

La 61ª Exposición Internacional de Arte de la Bienal de Venecia, titulada En tonos menores, seguirá la visión curatorial de la fallecida Koyo Kouoh, quien dirigió el proyecto hasta su muerte en mayo de 2025.

El evento se celebrará del 9 de mayo al 22 de noviembre de 2026, con preaperturas del 6 al 8 de mayo, en los Giardini, el Arsenale y otros espacios de Venecia.