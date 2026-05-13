Panamá, 13 de mayo del 2026

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    Pedro Crenes Castro presentará en Vigo su novela ganadora del Premio Ricardo Miró

    El escritor panameño conversará en Vigo sobre literatura, memoria y ficción durante la presentación de ‘Crónicas del solar’, novela galardonada con el Premio Ricardo Miró.

    Getzalette Reyes
    Pedro Crenes Castro presentará en Vigo su novela ganadora del Premio Ricardo Miró
    Crenes obtuvo el Premio Nacional de Literatura Ricardo Miró 2019 en la categoría novela, con la obra 'Crónicas del solar'.

    El escritor panameño Pedro Crenes Castro presentará en Vigo su novela Crónicas del solar, obra galardonada con el Premio Nacional de Literatura Ricardo Miró.

    El encuentro literario, abierto al público, se realizará el próximo 21 de mayo en la Biblioteca de la Escuela Municipal de Artes y Oficios de Vigo.

    El autor y columnista de La Prensa estará acompañado por la escritora Marta Currás, con quien conversará sobre literatura, memoria y el poder de la ficción para reconstruir el pasado. También participará su editora, Beatriz Celaya.

    Pedro Crenes Castro presentará en Vigo su novela ganadora del Premio Ricardo Miró
    Pedro Crenes Castro es colaborador habitual en varios medios de América y España. Imagen tomada de internet

    En Crónicas del solar, Crenes Castro plantea una pregunta central: ¿puede la literatura ajustar cuentas con el pasado? A través de la voz de Jorge Castro, un escritor que rememora desde el solar de su infancia las circunstancias que marcaron su vida, la novela reconstruye la memoria íntima de un barrio, una familia y un país: el Panamá de los años ochenta.

    Pedro Crenes Castro presentará en Vigo su novela ganadora del Premio Ricardo Miró
    Crónicas del solar, novela ganadora del Ricardo Miró, será presentada en Vigo.

    La obra entrelaza memoria, identidad y transformación personal en un relato cargado de fuerza simbólica y emocional.

    Pedro Crenes Castro ha obtenido en tres ocasiones el Premio Nacional de Literatura Ricardo Miró. Dos veces en cuento, con los libros ‘Cómo ser Charles Atlas’ (2017) y ‘Así que el Mar era esto’ (2024); y en novela, en 2019, con ‘Crónicas del solar’.

    El jurado del Premio Ricardo Miró destacó la “hondura filosófica y simbólica” de la novela, así como su capacidad para convertir una historia íntima en una reflexión universal sobre la memoria y el paso del tiempo.

    Pedro Crenes Castro, nacido el 26 de marzo de 1972, reside en España desde 1990. Es autor de obras como Microndo y El boxeador catequista.

    Además de su faceta como narrador, ha desarrollado una trayectoria como crítico literario y articulista en medios de España y América.

    Próximamente también realizará presentaciones en Madrid, Barcelona y Salamanca.

    Getzalette Reyes

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