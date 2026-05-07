Plataforma de streaming incrementa el alcance del cine y TV en español en Estados Unidos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La plataforma de streaming en español FlixLatino, con operación en Estados Unidos y Puerto Rico, informó que su nuevo servicio de streaming gratuito financiado por publicidad (AVOD, por sus siglas en inglés) incluirá más de 250 películas y 20 canales de televisión en abierto (canales FAST).

El anuncio se da en un momento en que el streaming concentra el 55,8% del tiempo total que las audiencias hispanas residentes en Estados Unidos dedican a ver televisión, de acuerdo con el informe ’2025 Serie Inteligencia Diversa: Cómo influyen los consumidores hispanos en el panorama mediático’ elaborado por Nielsen, empresa especializada en medición de audiencias.

Según Luis Guillermo Villanueva, director de operaciones de Somos Next, propietaria de la marca FlixLatino, el objetivo de estos lanzamientos es llegar a nuevas audiencias por medio de la publicidad y las colaboraciones, al tiempo que abren el servicio bajo demanda por suscripción (SVOD, por sus siglas en inglés) a otros públicos.

Crecimiento de la oferta y proyección

El servicio AVOD de FlixLatino cuenta con una selección de películas estrenadas en cines y series de géneros como drama, comedia y suspenso, además de canales en directo que los usuarios pueden disfrutar sin suscripción.

En cifras, el catálogo de la plataforma ofrece más de 10.000 horas de contenido, con más de 250 producciones cinematográficas y 20 canales FAST distribuidos gracias a colaboraciones con proveedores de contenido latinoamericano como TV Azteca, Cine en Español, Caracol Televisión y RCN Televisión.

Entre los títulos destacados figuran la comedia española ‘7 razones para huir’, el thriller policial argentino ‘El jardín de la clase media’, la comedia venezolana ‘El tercer deseo’, el drama boliviano ‘Wiñay’ y la película dominicana de acción y comedia ‘Lotoman 003’.

Desde FlixLatino también anunciaron que su plan de crecimiento contempla ampliar su catálogo, con más películas y series, incorporar nuevos canales FAST de socios prémium e introducir contenidos deportivos en directo y bajo demanda.

El servicio AVOD gratuito, que no requiere registro, ya está disponible en Estados Unidos y Puerto Rico a través de sus plataformas móviles, portal web y televisión inteligente.