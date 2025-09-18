Exclusivo Suscriptores

Samuel Pinzón Bonilla presentó su más reciente libro en la Facultad de Psicología de la Universidad de Panamá.

El bautizo de la obra de Pinzón, doctor en Psicología, se llevó a cabo el pasado 26 de junio, en el marco de la Semana de la Psicología.

Psicólogo, ¿por qué...? —algunas respuestas— es el título del libro, dedicado “al Dr. Ramón Arturo Mon P., maestro formador de muchas generaciones de psicólogos”, así como a todos los psicólogos y estudiantes de Psicología de Panamá.

El trabajo consta de tres partes: temas sobre el desarrollo psicológico, sobre el tratamiento psicológico y un anexo que rinde homenaje a destacados autores cuyas lecciones fueron motivo de estudio en las cátedras que impartió el profesor Pinzón durante 48 años en la Universidad de Panamá.

El texto incluye un prólogo, ensayos breves, viñetas, un PowerPoint revisado y ampliado en sus distintas presentaciones en las aulas, y el citado anexo. La portada muestra una reproducción digital del monumento que engalana el patio frontal de la Facultad de Psicología: la letra griega Psi como estrella, sobre un frondoso árbol que embellece la colina. La contraportada despliega 25 facsímiles de libros publicados por profesores de la Facultad y, en su solapa, aparecen carátulas de revistas científicas con aportes de docentes, así como portadas de obras publicadas por exalumnos.

En el acto de presentación participaron Evelina Rogers B., vicedecana de la Facultad de Psicología, en representación de la decana Marita Mojica D.; los exdecanos María Elena S. de Cano y Ricardo A. López Jurado; así como familiares de los doctores Mon y Pinzón. Estos dos excatedráticos, junto con Orquídea Robles de Polo, directora del Departamento de Psicología Clínica y de la Salud, intervinieron durante el acto.

Psicólogo, ¿por qué...? —algunas respuestas— fue impreso en Ciudad de México y se exhibirá en el Congreso de la Sociedad Panameña de Psicoterapia (SOPAPSI), del 18 al 20 de este mes.

El autor es periodista y filólogo.