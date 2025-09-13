El compositor musical Ricardo Fábrega, nació en Santiago de Veraguas el 28 de enero de 1905. Fueron sus padres Ricardo J. Fábrega, que se dedicaba a la ganadería y su madre Hortensia Fábrega.

La familia se mudó a la ciudad de Panamá en 1908 cuando Ricardo Fábrega tenía 3 años de edad. Al llegar a la edad escolar ingresó al Colegio La Salle donde cursó estudios primarios y secundarios. Desde temprana edad demostró interés por la música y recibió formación musical en el Conservatorio Nacional. Allí aprendió a tocar piano, guitarra y tiple colombiano.

Desde joven compuso canciones “de oído” y la primera que compuso fue en 1923 cuando tenía 18 años de edad y se le denominó la danza Los Largueros. En su juventud produjo bellos boleros como Taboga, Panamá Viejo, Noche Tropical, y Bajo un Palmar. En 1930 se casó con Anita Morgan. Tuvo tres hijos ya fallecidos.

Trabajó como servidor público en la Lotería Nacional de Beneficencia y durante varios años fue notario público. Falleció el 10 de febrero de 1973 a la edad de 68 años.

La obra musical de Ricardo Fábrega la dividiremos en este artículo así:

BOLEROS: Los Boleros compuestos por Ricardo Fábrega fueron los primeros boleros que se hicieron célebres en Panamá. En un trabajo preparado por Mario García Hudson tenemos información de las primeras grabaciones en discos de estos boleros. En 1933 en New York los cubanos Antonio Machín, Daniel Sánchez y los puertorriqueños Plácido Acevedo y Cándido Vicenty del Cuarteto Machín graban el primer bolero de Ricardo Fábrega del cual hay referencia, titulado Lamento Campesino.

En diciembre de 1933 se graba en New York el bolero Una Noche Tropical con el sello Víctor. En 1937 el grupo Victoria de Rafael Hernández graba en New York el bolero Panamá Viejo de Ricardo Fábrega, que es el bolero más conocido de este autor. También en 1937 el cantante Miguelito Valdés con la orquesta Casino de la Playa graban el bolero Taboga de Ricardo Fábrega. En los años subsiguientes se grabaron canciones (boleros) de Ricardo Fábrega en Puerto Rico y Venezuela.

El trabajo de Mario García Hudson es muy importante para entender la obra de Ricardo Fábrega; sobre todo porque García Hudson es el director del Centro Audiovisual de la Biblioteca Nacional de Panamá donde reposan innumerables canciones y obras musicales de autores panameños.

Los boleros compuestos por Ricardo Fábrega no solo se escuchaban en Panamá sino en varios países de América Latina. El tenor mejicano Juan Arvizú popularizó en Buenos Aires, Medellín y Méjico varios de estos boleros. Arvizú se hizo famoso por su relación con el compositor Agustín Lara e interpretó exitosamente muchas de sus canciones. También fue conocido por su dueto con la soprano mejicana Margarita Cueto con quien hizo varias grabaciones. Los boleros más conocidos de Ricardo Fábrega fuera de Panamá son Taboga, Panamá Viejo, Noche Tropical y Bajo el Palmar.

En Panamá estos boleros fueron interpretados por el tenor panameño Alcides Briceño, que culminó su carrera como tenor en los Estados Unidos de América.

Ricardo Fábrega le dedicó a su esposa Ana Morgan los boleros Taboga, Ventanita, Tu ausencia, Por eso te quiero, Cuando muere la tarde, Hoy vuelves a mi lado, Noche de mi tierra, Mi lindo ranchito.

El célebre y recordado organista Lucho Azcárraga fue amigo de Don Ricardo Fábrega y entre las múltiples grabaciones de este organista tenemos varias piezas musicales de ambos. Se reunían en el establecimiento Musicalia que estaba ubicado donde actualmente está el Supermercado Riba Smith en Bella Vista. Allí se vendían discos y después comenzaron a venderse equipos de sonido y órganos marca Conn.

Con el correr del tiempo el local se transformó en un estudio de grabación donde Lucho Azcárraga tocaba las composiciones musicales de Toñito Ribas y Ricardo Fábrega. Entre las composiciones de Ricardo Fábrega y Lucho Azcárraga está el jingle que sirvió al Café Durán como publicidad durante años cuya letra es la siguiente “No hay nada más sabroso que saborear que el calientito Café Durán”. Ricardo Fábrega también mantuvo amistad con los cantantes Juan Coronel, Camilo Azuquita, Máximo Rodríguez, David Watt, Silvia Mendoza, Carmen Mendoza, Benny Galán y la inolvidable Barbara Wilson. Tuvo relación de amistad y de admiración con Arnulfo Arias Madrid y fue miembro del grupo Acción Comunal.

Fue compañero de escuela de Ignacio Nacho Valdés y ambos compusieron el himno de Acción Comunal, cuyo original se encuentra en las oficinas principales del Partido Panameñista.

2. TAMBORERAS: Ricardo Fábrega no solamente se hizo famoso por sus románticos boleros, sino que fue creador del género musical conocido como Tamborera. Este género musical nació del tamborito y la Cumbia Panameña mezclados con el Son cubano. En la tamborera participan instrumentos que no son del folklore panameño como el órgano, el piano, las guitarras eléctricas, el bajo eléctrico y la batería.

La gran propulsora del género tamborera fuera de Panamá fue Silvia de Grase, que nació en Panamá en 1921 y recibió asesoramiento musical del tenor italiano Alfredo Graziani. Silvia de Grase popularizó la tamborera en Puerto Rico y República Dominicana y en otros países de América Latina haciendo varias grabaciones con el gran músico panameño Avelino Muñoz. En 1942 Silvia de Grasse se casó con el músico Ernesto Negrito Chapusseaux y en 1945 forman un trío con el músico Simó Damirón, que tuvo mucho éxito en varios países de América Latina y en los Estados Unidos.

La Tamborera Panameña se convirtió en un símbolo de nuestra nacionalidad y popularizó a Panamá a partir de los años 40.

Quizás la tamborera más conocida de Ricardo Fábrega es Guararé que se hizo popular en toda América Latina por su ritmo pegajoso. Adicionalmente destacan las siguientes tamboreras: Santiagueñita, Chiricanita, Aguita de Canela, Mi Negro, El Filo, y Los Danzones: Tamales Calientes, El Cocorrón, De Allá Donde Uno. También tenemos las tamboreras “Mi Negro”. dedicada a su hijo (Tata) Ricardo Fábrega, “Mariabé tamborera dedicada a su hermana María Teresa Fábrega”, “Morenita, dedicada a la reina de la Tamborera Silvia De Grasse, “El filo”, “Chichaco por los aires”. Esta pieza musical y la pieza “Me voy en Avión” se las dedicó a su amigo el Capitán Eustacio Chichaco piloto aviador de vuelos privados y pionero de la aviación en nuestro país. La pieza “El Tambor de las Sirenas”, Don Ricardo la dedicó a su amigo el Dr. José Rafael Wendehake.

Gracias a la iniciativa del arquitecto Carlos Della Togna (fallecido) y el apoyo del presidente del patronato de la feria de Veraguas, Don Guido Martinelli, se realiza el primer festival de la Tamborera-Ricardo Fábrega cuya sede fue la Feria de Soná. El 15 de febrero de 1992 participaron quince tamboreras acompañadas por la Orquesta Kapri de Santiago, en un escenario llamado “La Pista de la Tamborera”.

El éxito de festival fue apreciado por el público haciéndose otros dos festivales de la Tamborera en la ciudad de Santiago en el Hotel Piramidal, el 23 de julio de 1993 y el 23 de julio de 1994. En el segundo festival se le hace un reconocimiento a la compositora de música panameña Gladys de la Lastra. El tercer Festival de la tamborera fue apoyado por la Televisora Nacional Canal 2 por medio del Programa Hecho en Panamá, donde se le hace reconocimiento a Margarita Escala, por sus proyecciones folklóricas.

En 1994 el festival se realiza en Panamá por motivo de presupuesto, (patrocinadores) y buscando otros escenarios como el Teatro Nacional.

Para Veraguas, que el Festival haya tenido sus inicios era Soná y Santiago, es motivo de orgullo ya que dicho festival lleva el nombre de un veragüense y actualmente es una de las pocas ventanas que tiene un compositor en Panamá para expresar sus creaciones musicales. Es obligatorio destacar la gran labor del Arquitecto Carlos Della Togna (fallecido) por la organización y la coordinación de más de nueve festivales.

3. TAMBORITO: Ricardo le dedica con cariño el Tamborito “La Quebrada” a su amigo Alfredo (Baby) Alemán Arjona. “Se Trepo Arnulfo Arias” fue un tamborito dedicado al expresidente Arnulfo Arias. Con la pieza Yo No Quiero Que Tú Me Dejes el maestro Ricardo gana el primer Premio en el Concurso de Carnaval.

DANZONES: Preciosa canción, con sabor a danza fue dedicada con toda su inspiración y amor de padre a su hija Yolanda. También compuso los Danzones “Tamales calientes”, “El Cocorrón”, “De allá donde uno”, “El Manuto”, este último dedicado a su amigo el Dr. José Rafael Wendehake,

5. SONES: “Dame un besito” Dulce pieza musical en ritmo de Son dedicada a su hija Yolanda. “Cuán lejos de ti”, hermosa pieza musical dedicada a su esposa Ana quien sentía mucha tristeza cada ocasión que tenían que separase por temas de trabajo o viajes. “El Graham Paige de Paco”, “Tóqueme el trigémino Dr.” dedicado Dr. José Rafael Wendehake. A su hijo Dr. Rolando Fábrega le compone la pieza “Maní Con Sal”.

La información anterior consta en un trabajo de graduación presentado por Axel Ureña Ramos y Linnette Alvarado Ramos para optar por el título de Magister en música – Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional de Panamá. La tesis se titula: Evolución Musical en la Provincia de Veraguas, biografía de los compositores sobresalientes y sus obras desde mediados del siglo XIX al XX.

El 25 de marzo de 2021 se presentó a la Asamblea Nacional un proyecto de ley creando el Festival, Concurso y Patronato de la Tamborera-Ricardo Fábrega, con el propósito de fortalecer, educar y difundir el valor de nuestra música, folklore, costumbres y tradiciones.

De acuerdo al proyecto de ley, el festival y concurso se celebrarán de manera itinerante en distintos municipios durante el mes de mayo y tendrán una duración de 7 días. Esta sería una forma de promocionar nuestro folklore, especialmente la Tamborera. Otros países de América Latina son reconocidos por sus géneros musicales, como el Son en Cuba, el Merengue y la Bachata en República Dominicana, el Pasillo y el Bambuco en Colombia y el Tango en Argentina.

Para escribir este artículo obtuve información valiosa de parte de Arlene Fábrega Comte, nieta de Ricardo Fábrega. Asimismo, consulté la obra escrita por Jaime Rico Salazar titulada “Las canciones más bellas de Panamá”.