Panamá, 23 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    ‘Sentidos’: una exposición inclusiva y sensorial abre sus puertas en la Galería Juan Manuel Cedeño

    Getzalette Reyes
    ‘Sentidos’: una exposición inclusiva y sensorial abre sus puertas en la Galería Juan Manuel Cedeño
    La muestra “Sentidos” invita a vivir el arte desde la emoción y los cinco sentidos en Panamá. Foto/Cortesía

    La Galería Juan Manuel Cedeño inauguró la exposición colectiva “Sentidos”, una muestra que reúne el trabajo de 30 artistas y 62 obras, y que estará abierta al público hasta el 18 de enero de 2026 en Las Bóvedas de la Plaza de Francia, en el Casco Antiguo de la ciudad de Panamá. La entrada es gratuita.

    La exposición propone una experiencia que va más allá de la contemplación visual, invitando al público a conectar con el arte a través de los cinco sentidos y la dimensión espiritual del ser humano, indica el Ministerio de Cultura a través de un comunicado.

    A lo largo del recorrido, las obras dialogan con la emoción, la memoria y la imaginación, convirtiendo cada pieza en un espacio de encuentro entre el creador y el espectador.

    ‘Sentidos’: una exposición inclusiva y sensorial abre sus puertas en la Galería Juan Manuel Cedeño
    La muestra “Sentidos” invita a vivir el arte desde la emoción y los cinco sentidos en Panamá. Foto/Cortesía

    “Sentidos” presenta una muestra diversa que incluye diseño de modas, pinturas en acrílico y óleo, esculturas, fotografías e instalaciones. Además, incorpora un enfoque de arte inclusivo, permitiendo al público interactuar con algunas piezas, percibir aromas y acceder a fichas técnicas en sistema braille.

    ‘Sentidos’: una exposición inclusiva y sensorial abre sus puertas en la Galería Juan Manuel Cedeño
    La muestra “Sentidos” invita a vivir el arte desde la emoción y los cinco sentidos en Panamá. Foto/Cortesía

    La muestra puede visitarse de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., en la Galería Juan Manuel Cedeño, y representa una oportunidad para vivir el arte como una experiencia profunda, transformadora y accesible para todos.

    Sobre la Galería de Artes Visuales Juan Manuel Cedeño

    La Galería de Artes Visuales Juan Manuel Cedeño es una dependencia del Ministerio de Cultura, adscrita a la Dirección Nacional de las Artes.

    Ubicada en Las Bóvedas, en el Casco Antiguo, tiene como misión fomentar las nuevas creatividades y promover el conocimiento de las artes plásticas mediante exposiciones, concursos, talleres y otras actividades culturales. Lleva el nombre del pintor panameño Juan Manuel Cedeño (1914–1997), en reconocimiento a su destacada trayectoria en las artes visuales del país.

    Getzalette Reyes

    Portadista

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Panamá frustra envío de mercancía de contrabando que salió de la Zona Libre hacia Colombia. Leer más
    • Tribunal Superior revoca sentencia: absuelve a exministra y condena a exfuncionarios del Miviot. Leer más
    • Pago PASE-U 2025: Ifarhu anuncia calendario para próximas entregas. Leer más
    • Venezuela anuncia el zarpe de un buque de Chevron con crudo en medio de las tensiones con Estados Unidos. Leer más
    • Influenza A(H3N2) en Panamá: prevención, síntomas y monitoreo de la variante K. Leer más
    • Panamá logra su mejor cierre histórico en el ‘ranking’ FIFA. Leer más
    • Maduro asegura que María Corina Machado se está preparando para irse de Venezuela. Leer más