Ubeimar Ríos: la nominación al Platino por 'Un poeta' es un comienzo, no una consolidación

ENTREVISTA. Usualmente en formato de preguntas y respuestas, presenta la visión o experiencia de una persona respecto a uno o varios temas.

Entrevista ENTREVISTA. Usualmente en formato de preguntas y respuestas, presenta la visión o experiencia de una persona respecto a uno o varios temas.

Con solo una película en su haber y una limitada experiencia, el colombiano Ubeimar Ríos ha conseguido una nominación a los Premios Platino por su labor en ‘Un poeta’, un reconocimiento inesperado que representa más un comienzo que una consolidación, como reconoce en una entrevista con EFE.

“Me llega finalizando mi profesión docente y, por qué no, empezando la profesión actoral”, explicó Ríos en una entrevista que se desarrolló durante la Feria Internacional del Libro de Bogotá, rodeado de asistentes a la FILBo, que se aglomeraron a la espera de hacerse fotos con él al terminar la charla.

Para Ríos, la nominación a los Platino por su debut en la interpretación con ‘Un poeta’ “es una gran noticia”. “Va a ser una experiencia maravillosa y muy agradecido por esta nominación”, señaló.

La película, estrenada en 2025 y dirigida por Simón Mesa Soto, compite en la XIII edición de los Platino, que se entregarán el próximo 9 de mayo en la Riviera Maya (México), con la cinta argentina ‘Belén’, de Dolores Fonzi, y la española ‘Los domingos’, de Aluda Ruiz de Azúa, como las más nominadas, con 11 candidaturas.

‘Un poeta’ aspira a hacerse con tres premios, a mejor comedia, mejor actor y mejor guión (para Mesa Soto). Estaba nominada también a mejor música original, montaje y fotografía, categorías en las que no consiguió el galardón.

Para el actor, la presencia de la película en los Platino refleja un momento de transformación del cine colombiano, con historias que “van un poquito más allá de lo que casi siempre se proyecta para el mundo”.

“Se está mostrando que hay una nueva fuerza del cine colombiano”, añadió Ríos, quien considera que el filme forma parte de una corriente que apuesta por relatos más diversos y cercanos.

Punto de inflexión

En lo personal, dice Ríos que la nominación marca un punto de inflexión. A punto de cumplir 55 años y tras una carrera como docente, se le ha abierto el camino a la interpretación, donde empezó hace apenas año y medio.

Fue un tío del realizador el que descubrió a Ríos en las redes y le enseñó a Mesa Soto una foto suya, diciendo: “este es tu poeta”.

El actor Ubeimar Ríos conversa con sus seguidores durante un evento celebrado el pasado 25 de abril. EFE

Así, el maestro de escuela de Medellín se metió en el papel de Óscar Restrepo, un poeta frustrado que protagoniza la historia. Un trabajo por el que Ríos ya ha ganado premios en diversos festivales, como el de Lima o el de India.

El ahora actor asistirá a la gala de México, donde espera compartir con figuras del cine iberoamericano, una experiencia que asume con expectativa y nerviosismo.

Competirá por el Platino con tres actores consolidados y con largas trayectorias a sus espaldas: el brasileño Wagner Moura, nominado por ‘El agente secreto’ (‘O Agente Secreto’), el argentino Guillermo Francella (‘Homo Argentum’) y el español Alberto San Juan (‘La cena’).

Más allá del reconocimiento individual, el actor subrayó el valor colectivo de la nominación, que considera un logro de todo el equipo, incluidos los técnicos y trabajadores detrás de cámaras.

Una historia íntima con alcance universal

‘Un poeta’ narra la vida de Óscar, un hombre sensible y frustrado que encuentra en la poesía una forma de resistencia y esperanza, un personaje que conecta con el público porque refleja experiencias comunes porque “el espectador siente que le recuerda a alguien”, según Ríos.

Aunque parte de una idiosincrasia familiar propia del departamento de Antioquia, en el noroeste de Colombia, el actor considera que la historia trasciende lo local al abordar temas universales como el fracaso, la vulnerabilidad y la falta de oportunidades para los artistas porque “es la típica historia aldeana que es cosmopolita”.

De hecho, aseguró que la película ya ha conectado con públicos europeos, que se identifican con sus conflictos y emociones pese a las diferencias culturales.

El actor también admitió que ha tenido que superar el “autosabotaje” tras los primeros éxitos internacionales del filme, al sentirse fuera de lugar en una industria que apenas comienza a explorar, aunque, según dijo, ha logrado transformar esa sensación en motivación para disfrutar el momento y asumir la nominación como un reconocimiento compartido.