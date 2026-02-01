Un grafiti de Maria Callas en Grecia gana la competición mundial de arte urbano

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un grafiti del artista KLE se ha alzado con el premio a mejor mural de arte urbano del mundo, una obra en la que se ve a la cantante Maria Callas rodeada de ramas de árboles y pájaros en Kalamata (Grecia).

La competición de arte urbano, organizada por la plataforma Street Art Cities, ha anunciado este domingo sus premios. En segundo lugar ha quedado Pijanista con el grafiti titulado ‘Deep reflection’, en Belgrado, y la tercera posición ha sido para el español Murfin por el mural ‘Niños Perdidos’ en Fuenlabrada (Madrid).

Un grupo de expertos compuesto por profesionales del arte callejero, artistas, académicos, periodistas y líderes comunitarios de todo el mundo se encarga de seleccionar las obras.

Cada mes el jurado selecciona 100 exponentes de arte urbano encontradas por ellos mismos o que les llegan a través de sugerencias.

Tras compartir estos murales en Instagram, se extraen las cifras de interacciones a través de un algoritmo propio, calculando una puntuación que tiene en cuenta factores como las visualizaciones, los votos y la participación.