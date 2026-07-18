Una paloma gigante adorna a Medellín en el tapete de flores naturales más grande del mundo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Una paloma gigante suspendida a más de 15 metros de altura sobre el tapete de flores naturales más grande del mundo, elaborado con más de 220,000 tallos, adorna a Medellín hasta el próximo 30 de agosto en la plazoleta central del Centro Comercial Santafé.

Bajo el lema Cuando el amor une, la paz florece, la edición 16 de este evento, denominado ‘Mundo de Flores 2026’ busca consolidarse como un referente de esta ciudad, capital del departamento de Antioquia y homenajear la tradición silletera en la Feria de las Flores que se celebra entre julio y agosto.

Como cada año, la figura principal representa una temática que, en este 2026, es la paz.

“La paloma floral simboliza la paz que anhelamos en el mundo. Con ella queremos dejar un mensaje de empatía y esperanza en un contexto global con muchos conflictos”, dijo a EFE la gerente general del Centro Comercial Santafé de Medellín, María Fernanda Bertel.

El Mundo de Flores 2026

Durante 46 días, esta plazoleta de 1,000 metros cuadrados exhibirá un tapiz de 27,000 plantas que contienen más de 220,000 flores provenientes del oriente de Antioquia, entre petunias de colores fucsia, morado, blanco y rojo, junto con marigolds de tonalidades entre naranja y amarillo.

“Las especies que elegimos se adaptan bien a nuestra plazoleta y a nuestra infraestructura, que cuenta con cubiertas retráctiles que se abren en la mañana y en la tarde, lo que facilita las condiciones de luz que requieren estas flores”, expresó Bertel.

Una paloma gigante suspendida a más de 15 metros de altura sobre el tapete de flores naturales más grande del mundo adorna a Medellín hasta el próximo 30 de agosto. EFE/Pablo R. Seco

La estructura de la paloma floral está hecha de metal y fue adornada con hojas blancas hechas de materiales biodegradables que simulan flores y que fueron pegadas una por una hasta completar la figura de 10.5 metros de alto y 16.8 de ancho.

Según Bertel, más de 200 personas intervinieron en la elaboración de este ‘Mundo de Flores 2026’, desde el trabajo previo de diseño hasta el proceso de montaje de la obra.

El cuidado de las flores está a cargo de ocho jardineros que de forma permanente están atentos a cada detalle para mantenerlas hidratadas y así garantizar que se encuentren en las condiciones adecuadas durante el tiempo que dura la exposición.

Una tradición que mira hacia el futuro

La primera edición del tapete de flores se hizo en 2011 y desde entonces la plazoleta ha exhibido diferentes diseños, desde mandalas hasta las gigantografías tridimensionales o figuras extendidas, algunas con movimiento, que incluyeron pavos reales, colibríes, un sol con una experiencia inmersiva, un caballito de mar y una familia de loros.

En 2025 se conmemoraron 15 años de esta iniciativa que en ese año tuvo 3.1 millones de visitantes que se embarcaron en “el viaje de las flores” a través de obras emblemáticas en diferentes plazas del centro comercial y un globo aerostático como figura central.

Un jardinero del Centro Comercial Santafé organiza un tapete elaborado con flores en Medellín (Colombia). EFE

Bertel aseguró que este año esperan crecer un 5% en visitas y que cuentan con un plan de trabajo a largo plazo, de entre cinco y siete años, para el que ya tienen definidas las figuras que representarán mientras que las temáticas serán elegidas según la coyuntura local, nacional o internacional.

Impacto social

Desde sus inicios, el tapete de flores tiene además un compromiso social y para este año lo recaudado con la venta de las plantas que conforman la obra beneficiará nuevamente a la FAN Fundación, de atención a la niñez, mediante su programa ‘Jugar para Sanar’, un modelo sicoterapéutico que utiliza el juego, el arte y la literatura para ayudar a la recuperación emocional de niños y adolescentes víctimas de violencia física, sexual o sicológica.

El año pasado, 20 niños y adolescentes accedieron a 240 sesiones de fisioterapia, mientras que 70 jóvenes fortalecieron su bienestar emocional gracias a los recursos obtenidos con el tapete de flores. En estos quince años, más de 15,000 niños han sido beneficiados con estos programas sociales.