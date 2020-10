5 razones por las que deberías de tener un ‘Huawei Watch Fit’

CONTENIDO PATROCINADO

¿Buscas un equilibrio entre tu trabajo o estudios con tu vida personal? Buenas noticias: una vez más, la tecnología de HUAWEI está de tu lado con su innovador HUAWEI WATCH FIT, el smartwatch que te ayudará a lograrlo.

Se trata de un dispositivo que no solo luce bien por fuera, sino que sus funciones inteligentes te llevarán a tener una experiencia inigualable, tanto que no te lo querrás quitar ni un solo minuto del día. Y lo mejor es que es tan cómodo y ligero que no tendrás que hacerlo y podrás utilizarlo hasta para dormir y no sentirás que lo traes puesto.

A continuación, cinco razones por las que debes de tener un HUAWEI WATCH FIT en tu vida:

1. Diseño envidiable

HUAWEI rompe por primera vez con el esquema circular que había seguido y muestra una pantalla rectangular. El nuevo HUAWEI WATCH FIT es una versión pequeña, cómoda y dinámica de 30 mm de ancho, 10.7 mm de grosor y de 21 gramos. Cuenta con una pantalla con tecnología AMOLED de 1.64 pulgadas con una resolución de 280 x 456, 326 PPI y 16.7 millones de colores, que verás plasmados en los más de 130 fondos adaptables a tu estilo único.

Los bordes biselados 2.5 D del HUAWEI WATCH FIT harán destellar cada movimiento de tu muñeca. Además, para darle un toque extra, puedes elegir ponerle una banda Rosa Sakura (Sakura Pink), Cantaloupe Orange (Naranja Tropical) y Negro Grafito (Graphite Black), la cual complementará el marco de metal de los mismos tonos cuidadosamente elegidos.

Por su parte, el cuerpo del reloj es de acero inoxidable y vidrio pulido, lo que le da un aspecto de alta calidad, mientras que la correa de fluoroelastómero proporciona un uso cómodo y prolongado que apenas notarás.

De esta manera, es muy sencillo que el smartwatch combine con tus distintos outfits, ya que su diseño y materiales lo convierten en un dispositivo de moda y de uso flexible.

2. Un entrenador personal en tu muñeca

El HUAWEI WATCH FIT incluye 12 cursos de entrenamiento animados con 44 demostraciones de postura, cubriendo escenarios tales como la oficina y el hogar. El recordatorio para “ponerse de pie” notifica a los usuarios que deben de ponerse de pie si es que han estado sentados por más de una hora.

La rutina de 10 minutos para fortalecer los músculos del pecho, los ejercicios abdominales y otros pueden ayudar a los usuarios a ejercitarse en la comodidad de su hogar.

El smartwatch también admite 11 modos profesionales de entrenamiento (correr, caminar, ciclismo, natación, elíptica, máquina de remo) y 85 modos de ejercicio, incluyendo entrenamiento físico, baile, juegos de pelota, deportes acuáticos, deportes invernales y deportes extremos.

Los usuarios pueden seleccionar fácilmente su modalidad favorita de ejercicio para monitorear su desempeño. Los sensores inteligentes pueden detectar el ritmo cardiaco, el intervalo de la frecuencia cardiaca, calorías, tiempo de ejercicio y otros datos.

3. Es el smartwatch que está pendiente de tu salud

Huawei Watch Fit El smartwatch estará monitoreando tu frecuencia cardiaca, saturación de oxígeno en la sangre (SpO2), ciclo menstrual y hábitos de sueño.

Los niveles de oxigenación en la sangre son el quinto indicador más importante de salud, después del ritmo cardíaco, presión sanguínea, velocidad de respiración y temperatura corporal. El nivel normal de SpO2 debe estar, en promedio, entre el 90% y 100%; ¿Por qué es necesario saber esto? Cuando esto es menor, se le llama hipoxemia, provocando que las células dejen de funcionar de manera adecuada, lo que puede alterar el comportamiento de los órganos, tejidos y sistemas del cuerpo.

HUAWEI ha sido pionero a la hora de introducir la tecnología de medición del oxígeno en la sangre en sus relojes inteligentes, esta técnica, se ha perfeccionado para seguir ofreciendo a sus usuarios tecnología de calidad a su alcance. Esta saturación de oxígeno en la sangre es medida gracias a actualizaciones profundas de hardware, algoritmos y fusión de múltiples fuentes de luz. De esta manera, proporciona información inmediata, que puede servir como referencia. De igual forma es importante que recuerdes que estos son datos para referencia personal y no sustituyen un diagnóstico médico.

Otra tecnología exclusiva desarrollada por HUAWEI que sigue creciendo y perfeccionándose es la tecnología TruSeen™ 4.0, la cual combina una configuración de múltiples sensores de desarrollo propio impulsados por algoritmos basados en inteligencia artificial (IA) y redes neuronales, que además de las continuas pruebas y verificación por medio de Big Data, hacen sinergia para brindar un monitoreo preciso las 24 horas del día. También brinda recordatorios al presentarse frecuencias cardiacas anormales.

Además, las usuarias pueden capturar su calendario menstrual, duración del periodo y del ciclo para que el smartwatch pronostique el ciclo en la interfaz, incluyendo recordatorios menstruales y notificaciones de fertilidad. El HUAWEI WATCH FIT les ayuda a las mujeres a tener mayor visibilidad con precisión sobre su salud y a predecir sus ciclos menstruales.

Una función más que integra el smartwatch y que resulta importante es la identificación de malos hábitos y sugerencias para mejorar la calidad al dormir. Por primera vez en la industria se presenta HUAWEI TruSleep™ 2.0, la cual está basada en luz infrarroja para detectar sueño, monitoreo de ritmo cardiaco en tiempo real, calidad de respiración durante el sueño y análisis basados en Big Data para darle una calificación a la calidad del sueño.

De forma automática puede reconocer el tiempo que le toma al usuario el dormirse y el que le toma despertarse y así presentar un análisis completo (sueño ligero, sueño profundo, REM), incluyendo sueño completo o siestas. Además, brinda cientos de sugerencias para mejorar la calidad del sueño.

4. Un asistente personal inteligente

El innovador smartwatch cuenta con mejoras considerables para controlar la reproducción de música, cámara remota, localizador de teléfono, alarma inteligente, recordatorios de calendario, por mencionar algunos.

Con todas estas funciones, el smartwatch te ayudará a cumplir con tus tareas diarias con facilidad.

5. Batería de larga duración y de carga rápida

Doble núcleo El HUAWEI WATCH FIT adopta una arquitectura de doble núcleo, lo que puede reducir de forma inteligente el consumo de batería para brindar una duración típica de alrededor de 10 días.

Está equipado con tecnologías de carga rápida, permite recuperar energía de forma eficiente y sencilla. Con solamente cinco minutos de carga, el smartwatch puede recuperar un día completo de uso. Con 30 minutos se puede cargar hasta un 70%.

Así que no hay más pretextos para llevar una vida saludable. Con el HUAWEI WATCH FIT llevarás a cabo todas tus tareas a la vez que tomas el control estricto de lo que más te interesa saber sobre tu cuerpo y tu salud para que cumplas cada uno de tus objetivos. No te pierdas de vivir una experiencia inteligente de otro nivel y adquiere tu HUAWEI WATCH FIT en la Huawei Store, Panafoto, Raenco y Multimax por tan solo $99.99 dólares.