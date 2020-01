Apple prueba nuevo iPhone y sistema iOS 7

CALIFORNIA, Estados Unidos (Reuters). -Apple Inc. comenzó a realizar pruebas de un nuevo iPhone y de la próxima versión de su software iOS, informó el sitio de noticias en internet The Next Web.

Las acciones de Apple subían un 2.6% a 546.06 dólares en operaciones previas a la apertura del mercado. La acción cerró el lunes en el Nasdaq a 532.17 dólares.

Programadores de aplicaciones hallaron en sus registros de uso referencias a un nuevo identificador de iPhone, iPhone 6.1, corriendo el sistema operativo iOS 7, informó la página web.

El iPhone 5 de Apple porta los identificadores "iPhone 5.1" y "iPhone 5.2" y corre con el sistema operativo iOS 6.

Los registros de los programadores muestran que los pedidos de aplicación se originan en una dirección de internet del campus Cupertino de Apple, lo que sugiere que ingenieros de la compañía están probando la compatibilidad para algunas de las aplicaciones populares, añadió el sitio.

"Aunque los datos del sistema operativo y el dispositivo pueden ser falsos, la única huella IP que conduce al campus Cupertino de Apple nos lleva a pensar que éste no es el caso", indicó.

Apple lanzó el iPhone 5 en septiembre y se ha reportado que el nuevo dispositivo será lanzado a mediados del 2013.