Astronautas reemplazan cámara borrosa en brazo robot de estación espacial

Dos astronautas salieron de paseo espacial este viernes 20 de octubre para dar un poco de nitidez al ojo del brazo robot de la Estación Espacial Internacional.

La tarea principal del comandante Randy Bresnik y el maestro convertido en astronauta Joe Acaba era reemplazar una cámara borrosa en una nueva mano robot instalada hace dos semanas.

El paseo espacial estaba previsto para hace unos días, pero la NASA tuvo que dedicar más tiempo a la planificación. La nitidez es esencial para que la mano robot atrape a una nave de aprovisionamiento al arribar.

La tarea era apremiante, ya que la próxima entrega de suministros está prevista para dentro de unas semanas. Orbital ATK, uno de los proveedores comerciales de la NASA, planea lanzar una nave de carga desde Virginia el 11 de noviembre.

.@AstroAcaba is secured in a foot restraint at the end of the station’s robotic arm, headed to install an HD camera: https://t.co/ZuxLDtzW9cpic.twitter.com/ZVn8hL5yK5