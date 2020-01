Blockbuster avala discos Blu-ray

11:44 a.m. - LOS ANGELES, EU (AP). -La compañía de alquiler de películas Blockbuster Inc. anunció hoy lunes que a partir del mes próximo sólo alquilará discos en formato de alta definición Blu-ray en mil 450 de sus sucursales en Estados Unidos, una medida que le infligió un golpe sólido al formato rival, conocido como HD DVD.

Los dos formatos han estado luchando por dominar el mercado desde su lanzamiento el año pasado. Los estudios de cine esperan que los discos de alta definición, con imágenes más definidas y más capacidad para características especiales como interactividad y juegos, reemplazarán gradualmente a los discos DVD que se usan normalmente ahora.

La medida de Blockbuster podría representar el primer paso para resolver la guerra entre ambos formatos de la siguiente generación de discos de imágenes digitales. Esa guerra ha desalentado a los consumidores de comprar nuevos reproductores de DVD, pues prefieren aguardar hasta determinar qué formato dominará el mercado.

Desde fines del año pasado, Blockbuster ha estado alquilando títulos tanto en formato Blu-ray como en HD DVD en 250 de sus tiendas, y encontró que más del 70% de los consumidores estaban prefiriendo las películas en Blu-ray.

"Los consumidores nos están enviando un mensaje que yo no puedo ignorar", afirmó Matthew Smith, vicepresidente de comercialización de Blockbuster, en una entrevista a The Associated Press.