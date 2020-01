Datos que viajan a mayor velocidad

TECNOLOGÍA

El estándar LTE (Long Term Evolution, por sus siglas en inglés) es una evolución de la tecnología de transmisión de datos 3G y 4G, la cual ofrece una mayor conectividad y velocidad. Para poder utilizarla, es necesario estar en la zona de cobertura, tener un teléfono compatible con su respectivo chip y plan de datos. Actualmente, Estados Unidos es el país líder en la adaptación a la tecnología 4G LTE.

El pasado 10 de marzo, Cable & Wireless fue el primer operador en Panamá que introdujo LTE en el país. Su cobertura por el momento se concentra en la ciudad de Panamá, pero seguirá expandiéndola, según explica la empresa en su sitio web.

Desde el 27 de marzo, Telefónica Movistar también puso a disposición de sus usuarios la red de datos LTE, que ya había lanzado en 2014 en Costa Rica y Guatemala. Douglas Ochoa, director de comunicaciones y asuntos públicos para Centroamérica de Telefónica, explica que esta conlleva mayor conectividad, velocidad y más funcionalidades. "Cada vez tenemos más aplicaciones en el teléfono y requerimos de mayor velocidad para poder hacer nuestro trabajo, subir fotos o videos a las redes sociales, buscar una información rápido, comunicarse por Skype sin que se paralice la imagen, ver los videos fluidos en YouTube... La inmediatez es muy importante", señala Ochoa.

Telefónica comenzó a ofrecer LTE con 200 radiobases que cubren desde el puente de las Américas hasta el Aeropuerto Internacional de Tocumen y la ciudad de Panamá. "Es una red viva, va a seguir creciendo. Seguimos haciendo planes de expansión". La red de Telefónica está soportada en la banda 700MHz. "Es baja en el espectro pero con mucha penetración. El usuario tendrá mucha más señal, ya sea dentro de edificaciones como en cualquier lugar que pueda estar", asegura Ochoa, pero prefiere no dar una cifra exacta de cuánto representa esta inversión en Panamá.

"Es parte del proyecto de inversiones que tenemos dentro de la compañía. Es muy difícil separar y decir: 'esto es únicamente para 4G LTE', porque no solo se colocan celdas para LTE, estamos usando las mismas que tenemos y en otra parte usamos equipos adicionales. Es parte de un conjunto".

"El usuario no tendrá que hacer ningún gasto adicional porque los planes son los mismos que tiene actualmente en las áreas de cobertura", añade.

Los usuarios deben tener un teléfono compatible con LTE en la banda 700. Si no está seguro de si su equipo lo es, puede escribir a la cuenta de Twitter @panamamovistar y hacer la consulta. También podría requerir cambiar la SIM card por una tarjeta U-SIM, sin costo alguno. Debe estar dentro de la zona de cobertura LTE y no es necesario comprar un plan adicional. Si está fuera de la cobertura LTE, seguirá teniendo cobertura 3G.

El sitio web de Cable & Wireless menciona entre los aparatos compatibles con su red +Móvil LTE, los modelos Samsung Galaxy A3, A5, S5 mini, Note 4, y los iPhone6 y iPhone 6 Plus.

En el reciente Mobile World Congress de Barcelona, uno de los temas fue la nueva generación de redes móviles 5G, que en teoría, permitirían conexiones hasta mil veces más rápidas que las actuales y que será necesaria para soportar el gran volumen de datos generados por aparatos interconectados. Se estima que esta podría estar disponible para 2020, aunque ya algunas compañías han presentado equipos con 5G, aún en fase de prototipos.