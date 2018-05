Facebook incluirá medios noticiosos en base de avisos políticos

Las organizaciones de noticias están siendo avisadas de que ellas también estarán sujetas a una nueva política publicitaria de Facebook Inc. destinada a combatir difusión de desinformación política.

El gigante de las redes sociales envió cartas esta semana a los miembros de News Media Alliance, que incluyen The New York Times y The Washington Post, y delineó nuevas reglas que entrarán en vigencia el 22 de mayo.

Bajo las directrices, Facebook revelará cuándo las organizaciones noticiosas pagan para aumentar la exposición de artículos políticos, y almacenar los detalles en un archivo que incluye anuncios de políticos o grupos políticos.

Los artículos políticos que se promocionan incluirán etiquetas que especifiquen "pagado por", al igual que los anuncios políticos. La notificación generó una airada reacción de News Media Alliance, que representa a casi 2 mil organizaciones de noticias, argumentando que sus miembros deberían quedar fuera de la base de datos y las nuevas reglas sobre divulgación finalmente elevarán las fuentes de noticias menos creíbles en Facebook.

"Su plan para agrupar editores de calidad junto con la promoción política, que es lo que hará el archivo de anuncios, borra peligrosamente las líneas divisorias entre los informes reales y la propaganda", dijo David Chavern, presidente de News Media Alliance, en una carta el viernes dirigida al máximo ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg.

"Este tratamiento de las noticias de calidad como políticas, incluso en el contexto del marketing, es profundamente problemático". Un portavoz de Facebook no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la carta de News Media Alliance.

Los críticos han ridiculizado a Facebook por permitir que agentes rusos difundieran desinformación durante la campaña presidencial de 2016. La compañía ha anunciado cambios en sus políticas publicitarias que, según se dice, dificultará a los operativos deshonestos crear cuentas falsas y promover puntos de vista divisivos.

Uno de los requisitos es forzar a los anunciantes a promocionar problemas sociales o políticos para verificar su identidad y ubicación. Otro cambio implica la creación de un archivo publicitario político, que muestra los montos totales gastados, el número de impresiones y la información demográfica, incluida la edad, la ubicación y el género de quienes los vieron.

El tema de los anuncios políticos en las redes sociales ha llamado la atención del Congreso. Los senadores Mark Warner, demócrata por Virginia, y Amy Klobuchar, demócrata por Minnesota, presentaron la Ley de Publicidad Honesta, que sometería los anuncios políticos en línea a reglas de divulgación similares a las que ahora rigen el contenido publicitario en otros medios, como TV y radio. La medida cuenta con el apoyo de Facebook y Twitter.