Facebook lanza una sección de noticias asociada con medios de comunicación

Acusada de propagar la desinformación, Facebook lanzó este viernes una sección de noticias dedicada al periodismo "de calidad", un proyecto limitado por ahora a Estados Unidos pero celebrado por analistas como un paso importante para apoyar a la prensa y mantener a raya las "fake news".

"El trabajo que todos ustedes hacen, en la prensa y el periodismo, es esencial para la democracia", dijo Mark Zuckerberg, director ejecutivo de la mayor red social del mundo, al presentar en Nueva York "Facebook News", actualmente a prueba con un grupo de usuarios en Estados Unidos.

"Los grandes servicios de Internet tienen la responsabilidad de asociarse con los medios de comunicación para crear modelos viables a largo plazo para financiar este importante trabajo", afirmó.

"Facebook News" será una selección de noticias alimentada por periodistas profesionales "independientes" basándose en directivas visibles para todos, combinadas con algoritmos de "personalización".

La sección estará separada del flujo que los usuarios reciben a través de su "news feed" o hilo de noticias, donde hay mucha información que no proviene de medios profesionales.

MÁS DE 200 MEDIOS ASOCIADOS

Más de 200 medios forman parte de esta asociación, entre ellos The Wall Street Journal, The Washington Post, People, ABC, CBS News y Fox News, pero también el sitio Breitbart, cercano a la extrema derecha estadounidense.

"Facebook News" dará a "las personas más control sobre los artículos que ven y la oportunidad de explorar una variedad más amplia de intereses directamente a través de la aplicación de Facebook", dijo el grupo con sede en California en un comunicado.

Esta sección "destacará las principales noticias nacionales del día", y también se centrará en "entretenimiento, salud, economía, deporte", cuatro temas a los que los usuarios de Facebook han mostrado ser especialmente aficionados.

Algunos socios, incluido Breitbart, no recibirán pagos por su contenido, según Zuckerberg, que no explicó cómo se calcularían las ganancias de los medios que sí lo harán. Según dijo, no hay "una única fórmula", sino "compromisos financieros de varios años" que permitirán "crear un modelo comercial viable a largo plazo".

También señaló que Facebook no espera que una parte significativa de sus casi 200 millones de usuarios activos en Estados Unidos utilice Facebook News en el futuro inmediato.

"Creo que tal vez podemos llegar a 20-30 millones de usuarios en unos pocos años (...) Eso ya sería significativo", agregó, indicando que la idea es ampliar gradualmente la sección a medios locales y no estadounidenses.