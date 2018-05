Facebook trabaja en diseño de chips propios para filtrar vídeo

Facebook Inc. está trabajando en el diseño de chips de computadora que sean más eficientes en términos de energía para analizar y filtrar contenido de vídeo en vivo, señaló su principal científico de inteligencia artificial, Yann LeCun.

"Imaginemos que alguien usa Facebook Live para filmar su propio suicidio o asesinato. Usted quisiera poder eliminar ese tipo de contenido a medida que sucede", dijo LeCun en París. Usar sistemas basados en computadoras convencionales para monitorear cada vídeo, en vivo y grabado, requeriría "una gran cantidad de energía de la computadora", dijo, y costaría mucho en energía consumida.

"Hay un gran impulso para diseñar chips que sean más eficientes en términos de energía para eso. Un gran número de compañías está trabajando en esto, incluido Facebook", dijo LeCun en la conferencia de la industria Viva Technology realizada en la capital francesa. "Se ha visto esa tendencia en compañías de hardware como Intel, Samsung y Nvidia. Pero ahora se empieza a ver que personas en un nivel inferior de uso tienen sus propias necesidades y trabajan en su propio hardware".

Bloomberg informó el mes pasado que Facebook está armando un equipo para diseñar sus propios semiconductores, según información de ofertas de trabajo y personas con conocimiento del tema. La compañía de redes sociales, entre otras empresas tecnológicas, busca abastecerse y depender menos de fabricantes de chips como Intel Corp. y Qualcomm Inc.

Cada vez más teléfonos inteligentes están equipados con potentes chips que permiten a los usuarios aprovechar el reconocimiento de voz, la realidad aumentada y virtual, y el procesamiento de imágenes y vídeo directamente en sus dispositivos, dijo LeCun. Esa tendencia crecerá, y está impulsando a más empresas enfocadas en software a pensar en el hardware, señaló.

"Facebook ya ha trabajado en hardware: hace su propio diseño de servidor, placas madre, sus propios chips de comunicación para centros de datos", dijo LeCun. "Así que esto no es completamente nuevo para Facebook".

LeCun habló esta semana en la conferencia de tecnología Sonner Than You Think, de Bloomberg, realizada en París, donde dijo que aunque la IA ayuda a Facebook a abordar problemas de propaganda extremista, cuentas falsas y discursos de odio, no es lo suficientemente sofisticada para manejar muchos de los problemas más apremiantes que enfrenta la red social.