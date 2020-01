Google inicia debate público para crear gafas interactivas

NUEVA YORK, Estados Unidos.(AP).- Enviar mensajes por celular y caminar al mismo tiempo es peligroso ¿Lo será menos utilizar unas cibergafas futuristas con conexión a internet? Según el proyecto, las indicaciones para llegar a su destino aparecen literalmente delante de sus ojos.



Usted puede hablar con sus amigos en videochat, tomar una foto o incluso comprar algunas cosas en línea mientras camina. La idea es que estas gafas puedan hacer prácticamente todo lo que ya permiten ciertos teléfonos multiuso y tabletas... y algunas cosas más.



Google dio una muestra el miércoles de su "Project Glass" mediante un video y un blog. Los anteojos abren posibilidades infinitas, pero el proyecto también toca un campo minado de desafíos en torno a temas como el derecho a la privacidad, la utilidad e incluso el sentido de la moda.



Si el proyecto despega, podría acercar la realidad un poco más a la ciencia ficción, donde se desdibuja la línea entre humanos y máquinas. En el mejor de los casos, el objetivo es facilitarle la vida al poner delante de sus ojos las herramientas que ahora están en la punta de sus dedos.



"Hay una gran cantidad de información sobre el mundo que sería genial si más gente tuviera acceso a ella mientras camina por la calle", dijo Jason Tester, director de investigación en el Institute For the Future (Instituto Para el Futuro), una organización sin fines de lucro con sede en Palo Alto, California.



Dicho esto, "una vez que esa información no está sólo en la punta de nuestros dedos sino literalmente en nuestro campo de visión, puede llegar a ser demasiado". Los teléfonos multiuso, siempre encendidos, con sus constantes micromensajes de Twitter, actualizaciones sobre clima en tiempo real y juegos como Angry Birds ya están dejando a las personas con una sensación de sobrecarga de información, pero al menos usted puede alejarse de su teléfono multiusos.



En cambio, tener todo esto frente a sus ojos podría llegar a ser abrumador."A veces uno quiere parar y oler las rosas", dijo Scott Steinberg, consejero delegado de la compañía de consultoría en tecnología TechSavvy Global.



"Esto no significa que usted quiera consultar cada hecho sobre ellas en internet".Sin embargo, es posible imaginar las posibilidades. ¿Qué pasaría si usted pudiera ver al instante el perfil en Facebook de la persona sentada a su lado en el autobús? ¿o leer la lista de ingredientes y la cantidad de calorías de un sándwich con sólo darle un vistazo?



¿o tomar una foto con un parpadeo? Google publicó el video y el blog sobre "Project Glass" el miércoles, y pidió a la gente que hiciera comentarios a través de su red social Google Plus.



Para el jueves, cerca de 500 personas ya habían mandado sus opiniones, expresando una mezcla de asombro y preocupación por la nueva tecnología.