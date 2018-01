Google realiza segunda inversión china en videojuegos

Google de Alphabet Inc. se ha incorporado a una ronda de financiamiento para un servicio chino de streaming de juegos, realizando su segunda inversión directa en un país del que se retiró en gran medida en 2010.

La compañía con sede en Mountain View, California, se suma a una ronda de inversiones Serie D para Chushou, cuyo nombre se traduce como “Tentáculo”, una plataforma china de streaming en vivo centrada en móviles con 90 millones de usuarios registrados. Patrocinadores existentes como Qiming Venture, Shunwei Capital y Alpha X Capital también se sumaron a la ronda, dijo Chushou en un comunicado que brindó Google.

La inversión en Chushou surge después de que Google perdió frente a Amazon.com Inc., que compró Twitch por $970 millones en 2014. Desde entonces, ha intentado lanzar servicios de streaming en vivo para jugadores vía YouTube. El streaming en vivo de juegos atrajo la atención de gigantes de la tecnología, conforme Alibaba Group Holding Ltd. y Tencent Holdings Ltd. impulsaron el sector.

Se prevé que solamente el mercado chino generará este año $462 millones de ingresos y atraerá a 140 millones de usuarios, según IResearch, en tanto los usuarios siguen las hazañas de los jugadores en PlayerUnknown’s Battlegrounds o League of Legends.

Chushou también compite con Huya, DouYu -o “Pez luchador”- y Panda TV por el dominio en streaming en vivo de juegos. Google está incrementando su presencia en China para captar una franja de mercado, pese a que productos que van desde la búsqueda hasta el correo electrónico están bloqueados. Chushou es sólo la segunda inversión directa de Google en el país desde la decisión adoptada en 2015 de respaldar a la empresa emergente local de IA Mobvoi, y en diciembre lanzó un centro de investigación de IA con sede en Pekín.

Con este acuerdo, Google ingresa en un sector que ha estado sujeto a una censura china persistente y agresiva. Pekín ha implementado periódicamente medidas enérgicas para los sitios de streaming de vídeo con el fin de erradicar desde descripciones de violencia hasta la adicción a los juegos. Algunas de las transmisiones más populares de Chushou presentan PlayerUnknown’s Battlegrounds, un título sangriento en el cual los jugadores se enfrentan a muerte.

Esta última inyección de efectivo lleva el financiamiento total de Chushou a $120 millones y le permitirá expandir sus servicios en el mundo entero. Al igual que Twitch, ofrece a los espectadores la posibilidad de ver cómo los jugadores libran sus combates en más de mil títulos. Desde su lanzamiento en agosto de 2015, la plataforma ha reunido 8 millones de streamers exclusivos con un promedio de 250 mil streamers activos en directo en el sitio cada día -la mayoría de los cuales se ven mediante teléfonos inteligentes-.

“Chushou ha desarrollado una plataforma impresionante, con una base de creadores de contenido y consumidores fieles y en rápido crecimiento, y con planes de expansión inteligentes”, dijo Frank Lin, responsable de desarrollo corporativo para Asia del Norte de Google.