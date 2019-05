Google rompe relaciones con Huawei, esto es lo que pasará con los teléfonos ya adquiridos

Google, dueña del sistema operativo Android, Informó este domingo que inició el proceso de suspender relaciones con el grupo chino Huawei.

Ello debido a la inclusión de la empresa asiática en la lista de empresas peligrosas para la seguridad nacional de Estados Unidos.

El presidente Donald Trump habría incluido esta semana a Huawei en dicho listado tras sospechas surgidas de que la tecnológica espiaba a favor del Gobierno chino.

Expertos señalan que quienes actualmente posean un celular Huawei no experimentarán muchos cambios. Google Play Store no desaparecerá ni tampoco las apps ni los servicios de Google. Sin embargo, el teléfono no recibirá actualizaciones futuras.

Los nuevos modelos de Huawei no podrán incluir el sistema operativo de Google, ni herramientas como Gmail, Google Maps o YouTube.

Con información de AFP