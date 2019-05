Google rompe vínculos con Huawei y dejará sus celulares sin 'apps' y actualizaciones

19 may 2019 - 23:00h

Agencias internacionales explican que al inicio las personas que posean un celular Huawei no experimentarán muchos cambios, ya que la tienda de Google Play Store no desaparecerá ni tampoco las apps y los servicios de Google. Pero, la medida sí implica que su teléfono móvil no recibirá actualizaciones futuras lo que puede hacerlo más vulnerable a problemas de seguridad.

Los propietarios de los dispositivos existentes de Huawei que tengan acceso a la tienda Google Play Store podrán seguir descargando las actualizaciones de aplicaciones proporcionadas por la empresa estadounidense.

Sin embargo, la mayor afectación se dará con los nuevos modelos de Huawei que además de no incluir el sistema operativo de Google tampoco tendrán acceso a la tienda de aplicaciones de Google Play ni a herramientas como Gmail, Google Maps o YouTube.

Por el momento, la empresa china tendrá acceso a la versión del sistema operativo Android disponible a través de la licencia de código abierto, conocida como Android Open Source Project (AOSP), que está disponible de forma gratuita para cualquiera que desee utilizarla sin acuerdo comercial y que permite que los desarrolladores independientes puedan adaptar el código para sus aplicaciones.

Huawei se verá obligada a crear su propio sistema operativo y negociar para que las aplicaciones sean incluidas, sin embargo, las más populares como Instagram, WhatsApp, Twitter y Facebook son estadounidenses.