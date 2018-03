Huawei revela rival de iPhone X mientras crecen críticas en Estados Unidos

Huawei Technologies Co. presentó su rival al iPhone X de Apple Inc. y al Galaxy S9 de Samsung Electronics Co., en medio del rechazo a la compañía de parte de los minoristas, los operadores inalámbricos y los funcionarios del gobierno de Estados Unidos.

El teléfono inteligente P20 de 5.8 pulgadas presenta una pantalla de borde a borde, y un modelo Pro de 6.1 pulgadas que también tiene tres lentes de cámara en la parte posterior: uno para color, uno para fotos en blanco y negro y uno diseñado para primeros planos.

Las pantallas de ambas versiones presentan un "muesca" en la parte superior similar a la vista en el iPhone X pero evitada en los últimos diseños de Samsung.

Huawei fue la compañía que se ubicó en tercer lugar en ventas de teléfonos inteligentes a nivel mundial el año pasado, con el 11% del mercado, detrás del 22% de Samsung y el 15% de Apple, según datos de IDC.

Huawei también es el único de los tres principales actores en ganar cuota de mercado año tras año desde 2014, según IDC.

Pero sin importar el potencial competitivo del P20, los funcionarios a cargo de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el FBI y la CIA recomendaron a los ciudadanos estadounidenses no usar dispositivos Huawei.

AT&T Inc. y Verizon Communications Inc., los dos principales operadores telefónicos de Estados Unidos, también decidieron no vender los productos de la compañía ante la preocupación del gobierno.

Como la mayoría de los teléfonos en Estados Unidos se compran a través de operadores, la medida coloca al mayor fabricante de teléfonos de China en una clara desventaja.

Aún así, Huawei ha podido vender teléfonos en Estados Unidos a través de canales de venta directa como Amazon.

Pero eso también puede ser de corta duración: Best Buy Co., la cadena de productos electrónicos más grande de Estados Unidos., ha cortado sus lazos con la compañía y planea dejar de vender todos sus productos en las próximas semanas.

Huawei tampoco planea vender el nuevo modelo a través de sus restantes canales estadounidenses.

Eso deja solo a Amazon y Walmart para manejar las ventas en línea y físicas, respectivamente, dijo Jia Mo, un analista de Canalys con sede en Shanghai.

"Ambos canales son los principales responsables de la venta de dispositivos asequibles y eso no ayuda a mejorar la imagen de marca de Huawei", dijo.

A principios de esta semana, Huawei recibió más malas noticias cuando el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Ajit Pai, propuso prohibir que los operadores inalámbricos de Estados Unidos usen los subsidios del gobierno para equipos de telecomunicaciones de fabricantes chinos como Huawei.

Es improbable que la prohibición estadounidense tenga un impacto inmediato en los negocios de Huawei ya que su crecimiento en la región ha sido casi plano mientras que "ha ganado cuota año tras año a nivel mundial", dijo John Butler, analista de Bloomberg Intelligence.