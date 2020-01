LG anuncia TV de 55 pulgadas y apenas 4mm de grosor

NUEVA YORK (AP) — Para televisores de pantalla plana, durante años la opción fue entre plasma y LCD y más recientemente LED. En los próximos meses habrá una nueva opción, al menos para quienes puedan gastar más de lo normal.LG Electronics Inc. dijo que planea vender un televisor de 55 pulgadas basado en diodos orgánicos emisores de luz, una tecnología conocida como Oled. La compañía coreana va a exhibir el nuevo modelo en la Feria Internacional de Productos Electrónicos en Las Vegas, que comienza el 10 de enero.Además de mejorar la imagen, los televisores Oled pueden ser muy delgados. El modelo de LG va a tener un grosor de apenas cuatro milímetros (3/16 de pulgada) y un peso de 7.48 kilogramos.Samsung Electronics Co., rival surcoreano de LG, va a revelar también un TV Oled en la feria, dijeron tres personas con conocimiento del asunto.Las fuentes hablaron a condición de preservar el anonimato porque Samsung no ha hecho un anuncio oficial. El portal de la compañía dijo que los anuncios para la feria se harán el nueve de enero.Tim Alessi, director de desarrollo de electrodomésticos en la unidad estadounidense de LG, dijo que su modelo muy probablemente saldrá a la venta en el cuarto trimestre del año. La compañía no reveló el precio. Paul Gagnon, analista para DisplaySearch, estima que el precio de los televisores Oled comenzará en cinco mil dólares.La tecnología es empleada ya en celulares avanzados y provee colores vívidos y un alto contraste. Sin embargo, hasta ahora ha sido difícil producir pantallas más grandes con resultados constantes.A finales de 2007, DSony Corp. comenzó a vender un televisor Oled de 11 pulgadas por unos dos mil 500 dólares, pero nunca lanzó un modelo mayor.Desde entonces, LG y Samsung han mostrado prototipos en la feria anual en Las Vegas, pero no han revelado planes de venta.