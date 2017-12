LeBron y 'nuggets' de pollo, entre lo más retuiteado de 2017

¿Qué tienen en común un expresidente estadounidense, LeBron James y un joven que realmente le gustan los nuggets de pollo? Pues, que todos ellos hicieron grandes olas en Twitter este año.

La red social dio a conocer el martes su lista anual de los tuits y temas más destacados, que van desde política hasta deportes e incluso bandas musicales surcoreanas. Ha sido un año donde casi cada sector de la sociedad se unió o enfrentó en redes sociales, con el “comandante tuitero”, el presidente Donald Trump, a la cabeza.

El tuit más reenviado fue el de Carter Wilkerson, quien le pidió a las personas que lo retuitearan para hacerse acreedor al premio de un año gratis de nuggets de pollo.

No alcanzó los 18 millones que pedía la cadena de comida rápida Wendy's, pero la empresa le dio el premio por su esfuerzo. El segundo lugar con 1.7 millones de retuits fue para el expresidente Barack Obama, quien tomó tres de los primeros 10 lugares de la lista.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm