Michael Hart, padre del libro digital, muere a los 64 años de edad

WASHINGTON, Estados Unidos (EFE). -El padre del libro digital, Michael Hart, fue encontrado muerto el pasado martes en su casa de Urbana, en Illinois (Estados Unidos), informó el presidente ejecutivo del Proyecto Gutenberg, Gregory B. Newby.Hart, que había desarrollado una visión particular de una sociedad alfabetizada a través de libros electrónicos, se adelantó a la era de internet y más tarde, ya con la llegada de la red, fundó la biblioteca en línea del Proyecto Gutenberg.El padre del libro digital, de 64 años de edad, se encontraba en mal estado de salud, pero la causa concreta de su fallecimiento no se conocerá hasta que se revelen los resultados de la autopsia.En su primer año como estudiante en la Universidad de Illinois, en 1971, se le concedió libre acceso a la computadora del campus, pero no estaba muy seguro de cómo utilizar el equipo hasta que una reproducción de la Declaración de Independencia de Estados Unidos le inspiró.A través del sistema informático, que conectaba a cien usuarios de varias instituciones prestigiosas del país, Hart colgó el texto fundador de EU que fue descargado por seis de esos miembros.La Declaración de Derechos Humanos, la Constitución de Estados Unidos o la Biblia se unieron a ese pequeño archivo, que hoy, 40 años más tarde, se ha convertido en el Proyecto Gutenberg y que ofrece una colección de obras antiguas de la literatura de más de 33 mil libros en 60 idiomas.