La NASA abrirá la Estación Espacial Internacional a turistas en 2020

La NASA anunció el viernes que a partir del año que viene autorizará, previo pago, el uso de la Estación Espacial Internacional a turistas y empresas, una medida con la que busca obtener financiación.

"La NASA abre la Estación Espacial Internacional a oportunidades comerciales", anunció en Nueva York Jeff DeWitt, director financiero de la agencia estadounidense.

"La NASA autorizará dos misiones cortas de astronautas privados por año", precisó Robyn Gatens, gerente de la estación.

.@Space_Station is open for commercial business! Watch @Astro_Christina talk about the steps we're taking to make our orbiting laboratory accessible to all Americans. pic.twitter.com/xLp2CpMC2x