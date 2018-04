La NASA proyecta atravesar la barrera del sonido sin hacer ruido

El nuevo avión de la línea de los legendarios X-planes de la NASA tendrá la misión de flanquear la barrera del sonido, pero sin producir el ruidoso "bang" característico, indicó la agencia espacial estadounidense este martes.

La NASA firmó un contrato de 247.5 millones de dólares con Lockheed Martin para concebir, construir y probar el nuevo aparato, que podría despegar en 2021, señaló la agencia espacial.

Si todo sale según lo previsto, el avión hará "el ruido de una puerta de auto al cerrarse", unos 75 decibelios de nivel de ruido percibido, volando a unos 16,800 metros y a una la velocidad de 1,560 km/h, añadió.

Según se puede apreciar en un video de la NASA, el avión tiene una forma muy fina y alargada, con unas alas de pato delante de la cabina que no sobresalen del resto del fuselaje y dos alas delta con un angulo muy agudo.

Imagine this: traveling safely at the speed of sound, getting to your destination faster & flying with significantly less noise. Our @NASAAero innovators are creating an experimental aircraft that could make supersonic flight over land possible. Learn more https://t.co/IbPICaeEJnpic.twitter.com/t3pMbTQLD7