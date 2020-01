Proveedor de Apple suspende producción en fábrica

BEIJING, China (AP) — Una empresa que manufactura aparatos para Apple suspendió hoy lunes, 24 de septiembre, la producción en una fábrica en China debido a una reyerta que dejó unos 40 heridos y que implicó a unos 2 mil empleados en un dormitorio.



La riña, cuyas causas se investigadas, comenzó el domingo por la noche en un dormitorio cerca de la fábrica del grupo Foxconn Technology en la ciudad de Taiyuan, en el norte de China, dijeron la empresa y la Policía.



Cinco mil policías fueron enviados al lugar, informó la Policía en un comunicado que difundió la agencia noticiosa oficial Xinhua. La empresa de propiedad taiwanesa no mencionó que en la fábrica se producen iPhones.



Se limitó a decir que la instalación, de 79 mil empleados, suspendería sus actividades el lunes y que las reanudará el martes. Foxconn fabrica iPhones y iPads para Apple Inc., pero también ensambla productos para Microsoft Corp. y Hewlett-Packard Co.



La firma es una de las mayores empleadoras en China, donde tiene alrededor de 1,2 millones de obreros en fábricas en Taiyuan; en la ciudad de Shenzhen, en el sur de China; en Chengdu, en el oeste, y en Zhengzhou, en el centro del país.La riña en Taiyuan "atrajo a una multitud de espectadores y suscitó el caos", dijo un portavoz policial citado por Xinhua.



Se restableció el orden después de casi cuatro horas y hubo numerosos arrestos, dijo la compañía, unidad de la firma Hon Hai Precision Industry Co. de Taiwán. Agregó que 40 personas fueron llevadas a hospitales para recibir atención médica.



El hecho de violencia al parecer no está relacionado con asuntos de trabajo, dijeron la empresa y la Policía. Según comentarios difundidos en internet, la riña comenzó cuando un guardia de seguridad golpeó a un empleado.



En fotografías difundidas por el servicio de microblog Sina Weibo se veían ventanas rotas, vehículos incendiados y policías antidisturbios con cascos, escudos y porras.