Sonda superó sobrevuelo histórico del cuerpo celeste más distante

La sonda New Horizons de la NASA logró sobrevolar con éxito el cuerpo celeste más distante jamás observado de cerca, Ultima Thule, situado a unos 6,400 millones de kilómetros de la Tierra, anunció este martes la agencia espacial estadounidense.

New Horizons envió una señal a la Tierra que tardó cerca de 10 horas en llegar.

"Todos los indicadores están en verde", dijo Alice Bowman, una responsable del proyecto espacial.

Confirmed! @NASANewHorizons flew by the most distant object ever visited by a spacecraft. Congratulations to the New Horizons team, @JHUAPL and the Southwest Research Institute for making history yet again! pic.twitter.com/t47BOmo7c1