Televisión RT protesta tras bloqueo de varias de sus páginas en Facebook

La cadena rusa de televisión RT protestó este lunes contra el bloqueo de Facebook de varias de sus páginas, una de ellas con millones de abonados, y denunció una "herramienta de presión" de Washington.

Varias páginas de la cadena financiada por el Estado ruso, entre ellas la conocida In the Now, que difunde videos virales, eran inaccesibles este lunes en la red social.

"Teníamos un proyecto secundario en inglés, In the Now. El proyecto tenía éxito, ¡2 mil 500 millones de visualizaciones y cuatro millones de abonados en Facebook!", escribió en Twitter la redactora jefa de RT, Margarita Simonian.

Según ella, el bloqueo es consecuencia de un reportaje de la cadena estadounidense CNN que explicaba que el proyecto de RT está financiado por el Estado ruso.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que RT debe "recibir una explicación de la parte de Facebook sobre la razón exacta" del bloqueo.

Facebook anunció el mes pasado la supresión de 500 páginas relacionadas con Rusia, la mayoría afiliadas a la agencia de prensa pública Sputnik, también bajo responsabilidad de Simonian.