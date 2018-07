The Void, la hiperrrealidad virtual en la que eres el héroe

The Void también creó un recorrido narrativo en torno a la película Cazafantasmas, y otro sobre una casa embrujada que planea ofrecer para Halloween, el día de los muertos en Estados Unidos.

La firma tiene establecimientos en Estados Unidos, Canadá, Dubái y Londres, y espera desarrollar un rápido despliegue internacional.

El juego se realiza preferentemente en grupos. Así, parejas, familias o grupos de amigos se ríen, gritan, disparan, se ponen en cuclillas para evitar disparos imaginarios.

La decoración del entorno es sobria: una sala de unos diez metros cuadrados con divisiones que marcan el recorrido. Para los efectos especiales, docenas de cámaras, sensores y, por lo demás, instrumentos muy pocos tecnológicos: radiadores para calentar, ventiladores para el viento, alfombras de espuma para recrear la sensación de caminar sobre el magma y difusores aromáticos.

Este concepto de atracción en centros comerciales, en salas múltiples de cine y en parques de atracciones se está desarrollando a una gran velocidad: Jeremy Bailenson, del Laboratorio de Interacciones Humanas Virtuales de la Universidad de Stanford, autor de Experience on Demand, aseguró a la AFP que esperan un auge en los próximos años. Cita en particular a un competidor de The Void, Nomadic.

Otras atracciones de realidad virtual: una película, Alien: Descent, fue propuesta recientemente por Fox en el centro comercial The Outlets en la localidad de Orange; un centro ImaxVR fue abierto en Grove, en Los Ángeles; una atracción sobre Jack Ryan, una serie sobre un analista de la CIA adaptada de las novelas de Tom Clancy, se dio a conocer recientemente en la Comic-Con de San Diego... Nuevos modos de promoción para los estudios.

A diferencia de los videojuegos, percibidos como que aíslan a los jugadores de la realidad, los defensores de la realidad virtual creen que la inmersión en un universo, la interacción con los participantes y la duración limitada de la experiencia fomentan la socialización, e incluso la empatía.

Carne y arena, un cortometraje del oscarizado director mexicano Alejandro Iñárritu, pone al espectador en el desierto de California a caminar al lado de los migrantes que cruzan la frontera a pie, que padecen el acoso de la policía, los perros, sufren heridas, etc.

Más allá del mero entretenimiento, las aplicaciones de la hiperrealidad son ilimitadas: una exposición exitosa sobre David Bowie será adaptada en realidad virtual aumentada por Sony, mientras los arquitectos comenzarán a usarla para mostrar sus proyectos y el mundo de la educación la mira con simpatía.

"Imagina a un profesor o estudiante inmerso en un mundo, en lugar de aprender sobre él a través de un libro de texto. Podríamos interactuar en un espacio, escudriñar e incluso situarnos en las épocas que estudiamos", expone John Kirkpatrick.

Jeremy Bailenson dice que ha creado una experiencia sobre la acidificación de los océanos para educar a los estudiantes sobre la oceanografía y el cambio climático.

