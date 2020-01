'Twiplomacy' creciente en Norte y Sudamérica

REDACCIÓN INTERNACIONAL (ANSA). -La red social Twitter se consolidó como un nuevo medio de comunicación de los líderes mundiales, sobre todo en América del Norte y del Sur, donde tienen su propia cuenta el 83 y el 75% de los jefes de Estado y de gobierno respectivamente.

La "Twiplomacy" -asegura un estudio de la consultora internacional Burson Marsteller difundido hoy- "por un lado permite a los jefes de Estado y de gobierno dar a conocer sus actividades diarias y las noticias gubernamentales a una audiencia creciente; por otro permite a los ciudadanos acceder directamente a sus líderes.

Cualquier usuario puede mencionar a un líder mundial en la red de los 140 caracteres, y aunque no todos responden, algunos sí se mantienen atentos a no dejar sin réplica las menciones de los cibernautas. "La vida es tweet", dijo recientemente el político británico John Prescott en un artículo del Guardian. "Twitter -agregó- me dio una voz y una conexión con millones de personas, algo que impedía el prisma distorsionado de los medios masivos".

Los gobernantes de 125 países tienen presencia en Twitter. Además de las Américas, dominantes en este sentido, tienen cuenta tres cuartas partes de los gobiernos europeos, el 60% de los africanos y el 56% de los asiáticos.

El líder indiscutido es el presidente estadounidense Barack Obama, que cuenta con 17 millones 115 mil 977 seguidores (es el quinto más seguido, justo después de... Britney Spears). Obama además tiene otro récord, porque fue el primer líder mundial en contar con una cuenta en Twitter.

Por su parte el presidente venezolano Hugo Chávez es el segundo dirigente más conectado, con 3 millones 152 mil 608 seguidores. Detrás de él se ubican la Casa Blanca, la reina Rania de Jordania y el premier británico.

El estudio destaca que los presidentes "Abdulá Gul de Turquía, Felipe Calderón de México, Dilma Roussef de Brasil, Cristina Fernández de Argentina y Juan Manuel Santos de Colombia" tienen más de un millón de seguidores.

Sin embargo la cuenta de Dilma Roussef (@DilmaBR), utilizada durante la campaña, "duerme" desde su acceso al poder. Pero también cuentan las conexiones de cada líder mundial: por ejemplo -indica la consulta- más de un cuarto de todos los dirigentes del globo siguen a Obama, pero el presidente de Estados Unidos (@barackobama) sólo sigue al noruego Jens Stoltenberg y al ruso Dmitri Medvedev.

Casi la mitad de los líderes mundiales, por otro lado, no sigue a ninguno de sus pares. Y algunos, como el presidente ruso Vladimir Putin y la casa real holandesa, no siguen a ningún otro usuario de Twitter.