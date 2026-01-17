Abren convocatoria del Concurso TechPrendedores para emprendedores panameños

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las ideas tecnológicas con sello panameño vuelven a tener una vitrina regional. La Embajada de Israel en Panamá informó que abrió la convocatoria del Concurso TechPrendedores, una plataforma que apuesta por el talento joven, la innovación y el emprendimiento como motores de desarrollo, y que busca convertir proyectos emergentes en iniciativas con impacto real.

El certamen está dirigido a emprendedores individuales o equipos, incluidos estudiantes de bachillerato y universitarios de todo el país, que cuenten con una idea de negocio de base tecnológica, ya sea en etapa temprana o en un nivel de desarrollo más avanzado, informó. La iniciativa pretende identificar propuestas creativas, viables y con alto potencial de crecimiento.

Para participar, los interesados deberán presentar un video pitch de hasta tres minutos, publicado en YouTube, en el que expliquen su idea de negocio y su propuesta de valor. El material deberá enviarse a más tardar el 6 de marzo de 2026 a través del formulario habilitado por los organizadores, destacó la embajada.

Las postulaciones serán evaluadas con base en criterios técnicos y de innovación, que incluyen la aplicación tecnológica y el carácter innovador de la propuesta (30 % cada uno), la factibilidad y claridad del modelo de negocio (30 %), así como la impresión general y el liderazgo del equipo (10 %).

De todas las propuestas recibidas, se seleccionarán cinco finalistas, quienes presentarán sus proyectos ante un jurado especializado durante la final del concurso, que se realizará en el marco del evento Cybertech América Latina, el 19 de marzo de 2026 en Ciudad del Saber.

El emprendimiento ganador accederá a capital semilla, mentoría especializada del Centro de Innovación de Ciudad del Saber, vinculación con ángeles inversionistas y exposición en la plataforma regional de Cybertech América Latina.

El embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen, invitó a los emprendedores a sumarse a esta iniciativa —que se desarrolla por octavo año consecutivo— y destacó que Cybertech América Latina se ha consolidado como una puerta de entrada al ecosistema de innovación, tecnología y emprendimiento, ofreciendo a los jóvenes panameños una oportunidad para llevar sus ideas al siguiente nivel.