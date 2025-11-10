Panamá, 10 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    PLATAFORMA

    Amazon ofrece a los escritores un servicio de traducción basado en IA

    Europa Press
    Amazon ofrece a los escritores un servicio de traducción basado en IA
    Dos mujeres revisando un texto en un lector Kindle.

    Amazon ofrece a los escritores un servicio de traducción basado en inteligencia artificial (IA) para que puedan publicar sus libros en distintos idiomas y llegar a audiencias globales.

    Kindle Translate es un nuevo servicio para los autores independientes que participan en el programa de publicación directa en Kindle (Kindle Direct Publishing), que ofrece una herramienta económica para traducir sus libros a otros idiomas.

    Actualmente en fase beta, Kindle Translate usa la IA para traducir los libros electrónicos entre el español y el inglés y del alemán al inglés. Los autores pueden adaptar las traducciones para los nuevos mercados con otras portadas y precios.

    Según Amazón, “todas las traducciones son evaluadas automáticamente en cuanto a precisión antes de la publicación, y son los propios autores quienes pueden elegir si previsualizar dichas traducciones o publicarlas automáticamente”, como indica en una publicación compartida en su blog oficial.

    La compañía ha destacado este servicio como una ayuda para llegar a lectores de todo el mundo, que pueden comprar y descargar los libros en la tienda de Amazon.

    Europa Press

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Las tres fincas cauteladas a Gaby Carrizo tienen un valor de $1,500. Leer más
    • El directivo de la ACP y exconsultor del cuarto puente, Jorge González, vuelve a plantar a la Asamblea Nacional. Leer más
    • Errores en el himno nacional. Leer más
    • Thomas Christiansen anuncia los convocados para el cierre de la eliminatoria; Negrito Quintero es la gran novedad. Leer más
    • Mitradel confirma que Cervecería Nacional presentó sustento de 260 despidos. Leer más
    • Ahora puedes recargar la tarjeta del metro y metrobus con Yappy desde la app A2-20. Leer más
    • Fiscalía desestima 4 querellas de Odila Castillo contra el periodista Rolando Rodríguez. Leer más