Arranca en Panamá la conferencia geoespacial CUE2025

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Con la participación de expertos nacionales e internacionales, este jueves 28 de agosto se inauguró la Conferencia de Usuarios Esri Panamá (CUE2025) en la sede del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), Amador, un encuentro del ecosistema geoespacial en el país.

Desde la inteligencia artificial aplicada a la gestión urbana, hasta los usos del mapeo digital en la sostenibilidad, la primera jornada estuvo cargada de presentaciones que acercaron al público local a las tendencias globales.

Voces como las de Ismael Chivite, especialista en Geospatial AI de Esri; el investigador en teledetección Hiran Zani; el experto en BIM–GIS Vinicius Filier y Cristian Ángel Chavarini, de la Municipalidad de Mendoza (Argentina), compartieron experiencias que conectan tecnología y sociedad.

El encuentro también sirvió de escenario para reconocer a quienes están transformando el sector.

Entre los galardonados figuran Antonio Clemente, distinguido como Geo Influencer del Año por integrar conservación y comunicación a través de los mapas; la SENACYT, premiada por su programa de capacitación en tecnologías geoespaciales; y el Smithsonian Tropical Research Institute (STRI), que recientemente obtuvo en San Diego el prestigioso Special Achievement in GIS Award (SAG).

A nivel local, se resaltó el talento joven de Alfredo Kinglow, de la Universidad Tecnológica de Panamá, cuyo proyecto de mapeo del abandono de mascotas le valió el Young Scholar Award.

En medio de la tecnología, la creatividad también tuvo su espacio. El diseñador Jaime Luna sorprendió con un desfile de 12 piezas inspiradas en mapas de Panamá generados con ArcGIS, donde fusionó tradición textil indígena con diseño contemporáneo, mostrando que los datos también pueden transformarse en arte.

Se informó que la CUE2025 continuará con talleres y paneles que profundizarán en casos de éxito locales, consolidando el encuentro como “el principal espacio en Panamá para dialogar sobre cómo la ciencia geoespacial impulsa la transformación digital, la sostenibilidad y nuevas formas de crear”.

“Estos primeros momentos de la CUE2025 han demostrado que la innovación geoespacial no solo resuelve problemas, sino que también inspira nuevas formas de pensar y crear. Desde la ciencia hasta el arte, Panamá muestra su liderazgo en la región”, expresó Rocío Vega, gerente de Esri Panamá.