Aumentan las estafas online contra adultos mayores: llamadas bancarias falsas, premios engañosos y deepfakes, entre las más usadas

Cada vez más adultos mayores participan activamente en el mundo digital: usan redes sociales, compran por internet, realizan videollamadas y administran su dinero desde aplicaciones móviles.

Sin embargo, esta mayor conexión también los ha convertido en objetivo de cibercriminales que explotan brechas de conocimiento con tácticas cada vez más sofisticadas.

Según un estudio global de Kaspersky, 61% de las personas mayores usa redes sociales, 64% realiza compras en línea y 68% gestiona su banca por plataformas digitales. Sin embargo, solo 52% tiene instalado software de seguridad y apenas 30% configura de forma adecuada su privacidad, lo que incrementa su exposición a fraudes.

“La mayor amenaza no es la edad, sino la falta de información y de buenas prácticas. Los ciberdelincuentes manipulan emociones como el miedo o la urgencia para presionar a las personas a actuar sin pensar”, advirtió Fabio Assolini, director del Equipo Global de Investigación y Análisis para América Latina en Kaspersky.

Expertos en ciberseguridad recomiendan no compartir datos personales como contraseñas, códigos o información bancaria a través de llamadas, mensajes o correos, ya que las instituciones financieras no solicitan esta información por esos medios. Además, aconsejan desconfiar de mensajes que intenten generar urgencia o miedo, especialmente si solicitan dinero, prometen premios o incluyen enlaces sospechosos, y verificar siempre con calma antes de actuar.

Los cinco fraudes más comunes contra adultos mayores

Llamadas de supuestos empleados bancarios. Alegan clonación de tarjeta, cargos inusuales o “actividad sospechosa” y piden contraseñas o códigos de verificación para vaciar cuentas. Promesas de premios o bonos en redes sociales. Publicaciones o anuncios redirigen a sitios falsos que solicitan datos confidenciales. Mensajes de “familiares” pidiendo dinero urgente. A través de WhatsApp u otras plataformas, alegan emergencias (accidente, problema legal) y exigen transferencias inmediatas. Robo de información en redes Wi-Fi públicas. Conexiones abiertas permiten interceptar contraseñas o datos bancarios. Suplantación con audios o videos creados con IA (deepvoice/deepfake). Imitan voces o imágenes de figuras públicas para vender “productos milagro” o difundir información falsa.

Recomiendan extremar precauciones

En ese sentido, la Procuraduría General de la Nación (PGN) ha emitido una serie de recomendaciones dirigidas a la ciudadanía en general para prevenir ser víctima de fraudes y estafas en línea, delitos que se han incrementado con el auge de las transacciones digitales y el comercio electrónico.

De acuerdo con la entidad, los ciberdelitos más comunes se relacionan con el robo de información personal y financiera, mediante técnicas como el phishing, donde los delincuentes utilizan correos electrónicos, mensajes o enlaces falsos para engañar a los usuarios y obtener sus datos.

La PGN recordó que, aunque el delito ocurre en un entorno virtual, las consecuencias son reales y graves, afectando tanto a individuos como a empresas. Por ello, subrayó la importancia de la prevención y de la desconfianza ante ofertas sospechosas o comunicaciones no verificadas.

Algunas recomendaciones para prevenir fraudes y estafas online: