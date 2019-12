Los cambios tras una década de redes sociales

INTERACCIóN EN INTERNET

El 21 de marzo de 2006 se publicó el primer mensaje de Twitter. Ese día Jack Dorsey, cofundador de la plataforma de mensajes cortos, escribió: “Creando mi twttr”.

Por tanto, esta semana la red social del pájaro azul cumplió 10 años, una década de existencia; edad que alcanzaron recientemente otras de las redes sociales que han sido piedras angulares del movimiento, como lo son YouTube (creada el 14 de febrero de 2005) y Facebook (puesta en línea el 14 de febrero de 2014).

Son, entonces, poco más de 10 años de tuits, de “Me gusta” y de millones de horas en videos, tiempo que ha sido suficiente para generar cambios profundos en la sociedad, apuntan especialistas en el universo digital.

“Definitivamente, las redes sociales en general han revolucionado no solo la forma en que nos comunicamos y hacemos negocios, sino también la forma en que nos comportamos. Por ejemplo, hace 10 años nadie se imaginaba que ser un youtuber era una profesión y/o que tomarse una foto a sí mismo sería parte del día a día”, apunta Elsie Muñoz, especialista en el manejo de redes sociales y responsable de la agencia Marketing Social Panamá.

“En líneas generales, considero que los cambios más importantes se dan a nivel de la democratización de la comunicación (...) Ahora todos con acceso a internet podemos dar a conocer nuestras ideas y opiniones”, describe.

Hace 10 años nadie imaginaba el impacto que tendría internet, y en específico las redes sociales, reconoce Mauro Rosero, director ejecutivo de la fundación Software Libre Panamá. “En temas de comunicación, tenemos el nuevo fenómeno de la inmediatez, donde cualquier cosa se publica o se comunica casi instantáneamente al momento que ocurre y con la entrada de los smartphones se hace más masiva la penetración llegando a más personas (...) internet es el motor de nuestra nueva sociedad”, afirma.

Si se estuviera hablando de otro tema, el especialista en redes sociales Dionisio Guerra diría que 10 años no son suficientes para evaluar un avance, pero con herramientas como las redes sociales es fácil evidenciar ese cambio. “No somos los mismos desde internet. No somos los mismos desde las redes sociales. Aprendimos a expresarnos distinto, a hablar en otros códigos, a tener nuevos hábitos y estilos de vida”.

Presente y futuro

Internet y sus redes sociales son las principales responsables del “hoy digital” que vive la sociedad con mensajes instantáneos y selfies.

No tiene que ver con una “adicción” o “dependencia” a internet, es más bien “un sistema que se incorporó e incorporamos a nuestro entorno cotidiano. También tiene que ver con cómo la tecnología cambió. Recibimos mensajes en el reloj, consumimos ‘televisión’ en el carro e invitamos a las fiestas con un evento online. No somos los mismos, y las generaciones posteriores no podrán ser ya como lo fuimos, por lo que también nos toca estar preparados para comunicarnos en los mismos códigos que nuestros hijos lo harán en cinco años”, expone Guerra, responsable de la actividad Social Media Day, sobre la influencia de las redes sociales.

Compromiso

Fuera del impacto de Facebook, YouTube, Instagram y el resto de las redes sociales, hay que hablar de la responsabilidad que su uso implica, al imponer en la sociedad nuevas reglas, nuevos peligros y nuevos retos, apunta Rosero.

“Tenemos que replantearnos conceptos como privacidad de la información, alfabetización tecnológica, libertad tecnológica, soberanía tecnológica, derecho a la intimidad, entre otras, que vienen a tomar relevancia ya que en el uso adecuado o inadecuado de las redes sociales y a los rápidos cambios, cedemos cada vez más nuestras responsabilidades y derechos por la facilidad de comunicación y la inmediatez”, argumenta Rosero.

Tal vez, continúa, el mayor peligro está en que el sistema educativo no va acorde con los cambios tecnológicos, sin comprender que la educación no solo debe servir para capacitar a empleados, sino también a formar mejores ciudadanos, y esto implica no solo el uso práctico de la tecnología, sino las responsabilidades, deberes y derechos que su uso conlleva, comparte.

“Entre tantas cosas, las redes sociales hoy permiten el desarrollo de una sociedad colaborativa y participativa. Sin embargo, es necesario que los usuarios aprendan a discriminar la información útil. En el mismo sentido, mal usada puede ser una poderosa arma de manipulación y para hacer daño a otros”, advierte.

Lo que sigue

En el futuro inmediato, todo lo digital, redes sociales incluidas, por supuesto, cobrará mucha más relevancia, comenta Muñoz.

Y agrega: “Es fundamental que tanto las personas como las empresas comprendan lo que esto significa. Ya no es opcional tener un perfil en redes sociales; será obligatorio si se quiere tener vigencia, ya sea a nivel profesional o empresarial. En Panamá hay muchas empresas que aún no comprenden esto y quieren estar en las redes sociales, solo porque la competencia está. Pero esa no debe ser la razón fundamental. La realidad es que los mercados van evolucionando y todos estos jóvenes nativos digitales pronto se convertirán en los protagonistas del mundo laboral y empresarial. Y todos están conectados en las redes sociales”.

Lo siguiente que veremos en el desarrollo digital será “conectar” más de nuestros dispositivos a internet y contar con acceso a redes sociales en ámbitos no tradicionales, acota Guerra.

“Las pulseras que usamos para llevar el control de nuestro ejercicio físico y que envían directamente información a nuestras redes sociales son un ejemplo. ¿Es una necesidad? Realmente no, pero para algunos ya está la necesidad creada. Ya veremos otro tipo de incorporaciones similares, pero todo irá dirigido a mantener nuestra presencia online justo en el tiempo en que queremos mantenerla”, añade.

¿Cuáles redes sociales se perfilan como las sucesoras de Facebook, Twitter y compañía? “Siempre estamos esperando la siguiente generación de redes sociales”, responde Guerra, y en su opinión, Snapchat presenta el potencial más grande.

Lo más interesante, prosigue, es que el grueso de sus usuarios son menores de 17 años. Dicho de otra forma, hace hincapié Guerra, “los adultos fuimos excluidos de la próxima generación de social media y a mí me parece perfecto. Cada nueva generación va a encontrar formas distintas de expresarse y Snapchat da eso. Mensajes que se eliminan en cinco segundos. Sí, eso es lo que exige la juventud actual. A los más viejos, que nos gusta rememorar y recordar momentos, eso nos cuesta y seguimos sin entenderlo”.