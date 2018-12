El cohete Soyuz se acopla con éxito a la estación espacial

La cápsula Soyuz MS-11, con tres astronautas a bordo, se acopló el lunes "con éxito" a la Estación Espacial Internacional (ISS), en la primera misión tripulada desde el fallido lanzamiento de octubre.

El ruso Oleg Kononenko, la estadounidense Anne McClain y el canadiense David Saint-Jacques habían despegado horas antes a bordo de la nave desde la base de Baikonur, Kazajistán.

El acoplamiento tuvo lugar a las 17H36 GMT para iniciar una misión de seis meses y medio en órbita alrededor de la Tierra, anunció la agencia espacial rusa Roskosmos en Twitter.

El despegue de este lunes era muy esperado, ya que se trata del primero que se produce tras el fracasado intento del 11 de octubre.

