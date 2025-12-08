Panamá, 08 de diciembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    Alternativa

    Cómo dejar una reseña en Google Maps sin el nombre real

    Europa Press
    Perfil de usuario con apodo e imagen personalizados en Google Maps REMITIDA / HANDOUT por GOOGLE. Europa Press

    Google Maps permite a cualquier usuario convertirse en guía local y compartir con el resto de personas su valoración sobre un restaurante, un teatro o un lugar de interés, y ahora puede hacerlo de manera privada sin tener que revelar el nombre real.

    Los usuarios tienen desde este mes la posibilidad de dejar las reseñas con su nombre real o de establecer el ‘nick’ o apodo que más les guste, para que quien las lea no sepa de quién se trata.

    Este cambio se realiza directamente en el perfil de usuario (‘Tu perfil’) dentro de Google Maps, donde, al editarlo, aparece la opción de ‘Usar un nombre personalizado’, que será el que se verá de manera pública en el servicio de navegación pero también en la Búsqueda.

    Para reforzar la privacidad, el usuario pueden acompañar el apodo de una imagen de su elección, que será la que acompañará a su perfil y que tampoco tiene que mostrar su rostro real.

    Aunque leer una reseña de una persona anónima puede ser halagador, como una sorpresa, también abre la puerta a la publicación de reseñas falsas con las que se busca hacer daño. Para evitarlo, Google mantiene la vinculación de las reseñas con la cuenta de usuario, para poder monitorizar la actividad sospechosa.

