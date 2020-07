Diez preguntas sobre Social Media Marketing por Tomás Feuillet Vilá

CONTENIDO PATROCINADO

No hay duda que la pandemia del Covid-19 nos ha cambiado la vida. La palabra “reinventarse” se puso de moda y las redes sociales se han vuelto la mejor herramienta para que los negocios sigan operando.

Tomás M. Feuillet Vilá es egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara como licenciado en Informática Administrativa. Posee una maestría en Finanzas de la ULACIT en Panamá. En el año 2012 fundó F Publicidad (@fpublicidad507), una empresa dedicada al mercadeo en redes sociales. Como parte de su preparación, tomó un diplomado en el Social Media Business School de la mano de Andrea Vahl, quien es coescritora del libro “Facebook ads for Dummies”.

Desde entonces, se ha mantenido inmerso en el mundo de las redes sociales y es miembro fundador del Social Media Marketing Society de Estados Unidos. Además, ha asistido al Social Media Marketing World en San Diego, California por los últimos 7 años.

Realmente existe la hora y los días ideales para que las publicaciones logren un mayor alcance. Si la respuesta es SÍ, ¿cuáles serían?

La respuesta correcta a esto sería: No. No hay hora o día específico en que tus posteos sean mejores o peores. Cada grupo de personas que sigue a una página tiene gustos diferentes, por lo que hay cuentas en las que postear muy temprano en la mañana es mejor, y hay cuentas en las que postear en la noche es mejor.

Antes de la pandemia, mi tendencia era no postear los lunes ni en horas de oficina, porque esos son los días y las horas en las que menos tienen tiempo las personas de navegar en sus redes sociales. Mi recomendación es: siempre haz pruebas de ensayo y error; y mira cuáles son las mejores horas para ti dependiendo de tus seguidores.

Hablando de postear, es tan malo no postear como sobrepostear. Una vez al día es lo óptimo, dos el máximo. A menos que seas una cuenta de memes o chistes. Está comprobado que el engagement cae exponencialmente con el sobreposteo, y corres el riesgo de que te dejen de seguir. Y recuperar a un seguidor que se nos va, es casi imposible.

¿Qué tan efectivas son las publicaciones pagadas en Instagram para aumentar la cantidad de seguidores?

Tomás Feuillet Vilá De nada nos sirve tener 100.000 seguidores si estos no pueden comprar nuestros productos.

Debemos tener claro que más importante que la cantidad de seguidores es tener calidad de seguidores. De nada nos sirve tener 100.000 seguidores si estos no pueden comprar nuestros productos. Es mejor tener 500 que sean clientes fieles y que nos recomienden a otras personas. La calidad es mejor que la cantidad, siempre.

En cuanto a la publicidad pagada, siempre recomiendo no hacerlo desde Instagram. Yo sé que muchas veces vemos el anuncio de “Ponle $10 y verás que 10,000 personas lo reciben”, pero estás regalándole tu dinero a Facebook. Los filtros de publicidad de Instagram son muy malos todavía. Asumo que en un futuro esto irá cambiando y se irá mejorando, pero por el momento es mejor invertir, ya sea en una empresa de publicidad o en un poquito de estudio para poner los filtros correctos y utilizar el administrador de anuncios de Facebook.

¿Tienen las historias de Instagram un alcance real?

Hay varios grupos de personas y hay muchas redes sociales. Normalmente, solo tenemos tiempo de seguir una red social y tal vez un grupo de anuncios dentro de ella. Por lo que hay gente que navega por el feed de Instagram, y hay gente que navega en las historias de Instagram. Muy poca gente navega ambas cosas.

Es correcto tratar de abarcar lo más posible utilizando historias dentro del plan de posteos que vayas a hacer porque así, la gente que está navegando solo en historias, puede ver tu publicidad también. Hoy en día las historias también son replicables en Facebook, por lo que aprovechas y no solo los que navegan en historias de Instagram, sino que nos pueden ver en las historias de Facebook también.

En mi opinión, una mala práctica son los sobreposteos de historias. Fíjate bien y verás como a medida que avanzan, van decayendo las interacciones. Es mucho más útil postear una historia cada 24 horas que postear varias juntas. Como siempre, haz tus pruebas antes y define qué funciona mejor para tu cuenta.

¿Cuántos ‘hashtags’ debemos usar en cada publicación? ¿Qué recomienda?

Esta es una pregunta bastante abierta. Instagram te deja utilizar hasta 30 hashtags en una publicación. Mi creencia personal es: ¿Por qué no aprovecharlos? No hay ninguna diferencia entre usar 2 y usar 30, simplemente te va la ventaja de atraer más gente que busque a través de un hashtag.

Dicho esto, mi recomendación es que para mantener tu feed de Instagram limpio, pongas todos tus hashtags en el primer comentario. Es decir, que tu posteo sea solo el texto que va acompañando la imagen, y en otro comentario pongas tu grupo completo de hashtags para no ensuciar la información. Esto te permite estar entre los buscadores de hashtags, y no te penaliza de ninguna forma. Además, que mantiene tu feed de Instagram limpio y más legible.

En un pasado los hashtags en Facebook no tenían ninguna utilidad, pero, a medida que se unifican las plataformas (siendo Facebook, Instagram, Messenger y WhatsApp todas de la misma empresa), hemos comenzado a ver cómo ya podemos usarlos para búsquedas en Facebook, así que debemos aprovecharlos. Tal vez hasta regresar a algún post que fue exitoso y agregarle hashtags para que nos ayude a difundirlo más.

¿Un mismo ‘post’ se puede publicar en todas las Redes Sociales con el fin de tener mayor visibilidad?

La respuesta corta a eso es: Sí. Si estás hablando de las redes tradicionales como son Facebook, Instagram y Twitter, sí. Utiliza el mismo posteo. Si no te gusta visualmente que las tres redes redes tengan los mismos posteos al mismo tiempo, combina los diferentes posteos, y el del lunes lo pones en Instagram, el martes en Facebook, el miércoles en Twitter y los vas combinando para que no aparezcan iguales los tres. Pero como comenté anteriormente, la mayor parte de la gente se queda centrada en una sola red social, por lo que no van a ir navegando de una a otra y te van a ver el posteo varias veces, normalmente.

Debo hacer la aclaración que hoy en día con las nuevas redes sociales estilo Tik Tok, esto ha cambiado un poco porque los posteos de esa red social son muy representativos y no son realmente pasables a Instagram o a Facebook, o de Facebook e Instagram a Tik Tok tampoco. Porque el formato es un poquito diferente, un poquito más amistoso, un poquito más divertido.

Vienen más plataformas con este estilo Tik Tok, y tal vez hay que hacer un esfuerzo adicional para llegar a la gente más joven que están en estas plataformas.

¿Es verdad que lo ideal es que la cantidad de tus seguidos debe estar por debajo de tus seguidores?

No hay ninguna ley que te penalice por tener más seguidos que seguidores. Simplemente es que se ve mejor que tengas más seguidores que seguidos. Pero, si estás comenzando a crecer tu cuenta, trata de invitar a la mayor cantidad de gente posible y no utilizar de ninguna manera robots para hacer el trabajo por ti. Recordemos siempre que la calidad es más importante que la cantidad. Los bots solo buscan cantidad y no calidad.

¿Qué tan seguido debemos publicar videos de nosotros en nuestras cuentas de negocios, si somos nosotros mismos la imagen de la marca? (Su caso y el mío)

Esta es una muy buena pregunta y no tiene una respuesta exacta. Yo considero que si tú quieres estar presente en tus redes sociales, debes hacerlo por lo menos una vez al mes. Para que la gente vea que eres una persona real y tener un poquito más de confianza en ti. No dejemos de comprender que las redes sociales enfatizan la parte social. Sin embargo, hay muchas asociaciones en el que el dueño o el gerente de la empresa no sale en su marca y eso no le quita importancia a la misma.

He visto cuentas en la que sale ‘demasiado’ hablando el dueño de la misma y en vez de aumentar su engagement, el mismo ha decrecido. Siempre hacer énfasis en que hagamos ensayo y error, eso hace que veamos qué tan factible es hacerlo y qué tan constante.

Según su experiencia, ¿qué tipo de ‘post’ son los que más enganchan y provocan que las personas comenten (que no sean de política y bochornos de actos en contra de la moral y las buenas costumbres)?

Buena pregunta que debemos aclarar. Es muy diferente cómo se maneja una cuenta de memes o personal a una de empresa. Dile a un chico o chica que salga sexy y verás cómo inmediatamente tiene 5,000 likes. Pero esto no quiere decir que si intentan vender un chicle, se les vende.

Lo que tu intentas hacer con tu cuenta de empresa es conseguir ese enganche de tus seguidores. En mi experiencia los videos son los que hacen que la gente haga más comentarios y en los textos que acompañan a las imágenes, es bueno agregar un tipo de llamado a la acción, es decir: “¿Qué piensas tú?” “¡Coméntame, que te voy a leer!”. Que haga que las personas se lancen y te comenten en tus redes para que haya esa relación social que estás buscando.

¿Es efectivo que cuando estés vendiendo algo, publiques el precio en el ‘post’?, ¿o lo mejor es que la gente te contacte por DM? ¿Cuál es la mejor manera de vender por Redes Sociales?

No hay ninguna regla real. Creo que en muchas ocasiones es mejor poner el precio para que la gente sepa, sobre todo si es un producto físico. Pero cuando es un producto intangible, por ejemplo servicios, cada persona tiene una capacidad diferente, no solo económica, sino de gustos o necesidades, por lo que ponerle un precio fijo te limita mucho en cuanto a lo que estás ofreciendo.

Es decir, que si pones “$9.99”, eso quiere decir que no puedes cambiar ese precio, aunque la persona quiera mucho más por lo que estás ofreciendo porque es un servicio. No es lo mismo que una lámpara que cueste $9.99 porque la lámpara es un artefacto físico que no va a cambiar. Entonces, mi recomendación sería: Si es un artículo físico, deberíamos ponerle precio para eliminar aquellos preguntadores crónicos de: “¿Cuánto cuesta?” Y si es un servicio, ofrecer la información a través de mensajes directos.

¿Hacia dónde va el Social Media? ¿Qué podemos esperar?

El social media obviamente está yendo hacia la diversión. La gente está un poquito aburrida de la política y las malas noticias que predominan en los feeds de Facebook, Twitter e Instagram.

Las grandes del mundo de Social Media están contraatacando a Tik Tok con nuevas redes internas. Si pueden ver en YouTube, Google que es la compañía madre ya sacó ‘YouTube Shorts’, unos videos cortos estilo Tik Tok. Instagram está por sacar ‘Instagram Reels’, también en el formato de diversión. La competencia va a estar fuerte.

Entonces, las redes tradicionales todavía se van a mantener, pero sí va a haber una nueva sección más juvenil, más divertida y más interactiva en la que vamos a tener que ir pensando a nivel de publicidad de nuestras empresas.