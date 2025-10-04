Ecosystems 2030 apuesta por ‘cambiar la mentalidad’ para afrontar los retos de la IA

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente ejecutivo de Ecosystems 2030, Omar Hatamleh, ha manifestado su apuesta por “cambiar la mentalidad” para afrontar los retos de la inteligencia artificial, que tiene y tendrá impacto en todos los ámbitos de la vida: del trabajo a la medicina o las finanzas.

Lo ha dicho este viernes para inaugurar la quinta edición del foro internacional Ecosystems 2030, que se celebra en el Palacio de Exposiciones y Congresos (Palexco), donde medio centenar de expertos se han citado para compartir su visión sobre los cambios y desafíos que afrontará el mundo en los próximos años y cómo abordarlos desde la perspectiva de las organizaciones.

Hatamleh ha explicado, como introducción, que “por primera vez estamos compitiendo contra el intelecto y no contra el trabajo manual”.

“Además de los beneficios obvios, estamos empezando a ver que hay una bajada en el pensamiento crítico de los seres humanos, es muy peligroso, así que tenemos que potencializar esas tecnologías pero sin que afecte al ser humano”, ha alertado, a la vez que ha recordado que todavía estamos en la primera fase de la IA por los que en los próximos años “va a poder hacer más razonamientos y va a ser muy buena en muchas funciones en todas las industrias”.

Habrá una tercera fase en la que “los robots humanoides van a ser capaces de realizar trabajos manuales”.

Omar Hatamleh ha explicado que esto va a afectar a muchos ámbitos, desde los estudios de la longevidad, a los sistemas de pensiones o los sistemas educativos.

“Para poder adaptarnos tenemos que cambiar de mentalidad”, ha resumido, mientras que ha hecho un llamamiento para ser “proactivos” porque “las oportunidades son inmensas”.

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ha expuesto que Ecosystems 2030 ayuda a “Galicia a poner en el mapa de la tecnología” en un momento de “profundo cambio”.

Ha señalado que “hay una parte de la sociedad que tiene miedo, pero otro grupo está obsesionado con el desarrollo tecnológico”, por lo que “el avance está en el equilibrio y el control”.

Para la alcaldesa, Inés Rey, la inteligencia artificial “es una realidad que nos interpela como personas, instituciones y sociedad, una transformación sin precedentes”.

Ha insistido en que la IA “no está para sustituirnos sino para ayudarnos”, por lo que es necesario “educarla y regularla”.