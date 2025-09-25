El 90% de desarrolladores de ‘software’ utilizan IA, lo que ha mejorado su productividad

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las tecnologías de inteligencia artificial (IA) ya se han adoptado de forma generalizada por parte de los desarrolladores de software, dado que un 90% de los profesionales la utilizan y más del 80% perciben que su uso aumenta la productividad en sus tareas.

Concretamente, la cantidad de desarrolladores que utilizan la IA en su trabajo ha carecido un 14% con respecto al pasado año y, de hecho, la mayoría de estos profesionales (un 65%) hacen un uso intensivo de esta tecnología en sus flujos de trabajo principales, con una mediana de dos horas diarias.

Así se desprende del último informe anual DORA 2025 de Google, que evalúa las últimas tendencias en desarrollo de software y que, en este caso, ha puesto de relieve como la IA se ha convertido en una herramienta “casi universal” para esta labor, lo que supone “un cambio fundamental en el sector”.

En concreto, entre los resultados del informe, que cuenta con la participación de cerca de 5,000 desarrolladores y profesionales del software a nivel global, también destaca que, además de una adopción generalizada de la IA, también se ha experimentado una mejora significativa de la productividad y la calidad.

Según se detalla, más del 80% de los encuestados perciben que el uso de la IA aumenta su productividad. Siguiendo esta línea, el 59% asegura que la IA ha tenido un impacto positivo en la calidad del código de programación.

Entre las principales tareas que se llevan a cabo con esta tecnología, destaca la creación de código (71%), la modificación de código existente (66%), la redacción de documentos (64%) y la creación de casos de prueba (62%). Asimismo, también se utiliza para analizar datos y para corregir código (en un 61 y 56% de los casos respectivamente).

“Si nuestro estudio de 2025 deja algo claro es que la IA ya no es una novedad, sino una pieza casi universal del maletín de herramientas de un desarrollador”, ha sentenciado Google en un comunicado.