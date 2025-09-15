Panamá, 15 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    El ‘Banana AI Saree’, el trend de IA que se ha vuelto una obsesión en la India

    EFE
    El ‘Banana AI Saree’, el trend de IA que se ha vuelto una obsesión en la India
    El ‘Banana AI Saree’ sigue un patrón de integración cultural ya visto con otras herramientas tecnológicas. Imagen tomada de X

    Un fenómeno digital denominado ‘Banana AI Saree’ se ha convertido en una de las últimas obsesiones virales en la India, donde miles de usuarios utilizan una herramienta de inteligencia artificial (IA) de Google para transformar sus selfis en retratos artísticos ataviados con el tradicional sari.

    La tendencia, que se ha propagado rápidamente a través de redes sociales como Instagram y X, emplea el modelo Gemini 2.5 Flash Image de Google. Los participantes suben una fotografía personal y la IA la reinterpreta, generando una nueva imagen estilizada de ellos mismos vistiendo la icónica prenda del Sur de Asia con elaborados diseños y colores.

    El atractivo del ‘Banana AI Saree’ radica en la intersección de un profundo símbolo de identidad cultural con la tecnología de vanguardia. Para muchos, especialmente el público joven, representa una novedosa forma de interactuar con su herencia, fusionando la tradición textil con las posibilidades creativas que ofrece la IA generativa.

    La situación recuerda a la ocurrida durante el pasado mes de marzo, cuando las redes sociales se inundaron de retratos y memes generados por el modelo ChatGPT 4o de OpenAI, inspirados en el estudio de animación japonés Studio Ghibli.

    Este fenómeno se inscribe en el contexto más amplio del debate global sobre el desarrollo de la inteligencia artificial, que abarca temas como el uso de datos para su entrenamiento y su impacto en los recursos. A nivel de usuario, sin embargo, la tendencia se vive principalmente como una nueva forma de expresión y entretenimiento.

    EFE

    Agencia de noticias


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Universidad en crisis: rector cobra $8,000, docentes sin pago y solo hay 123 estudiantes. Leer más
    • Copa Airlines anuncia puestos de empleo: conoce las vacantes disponibles y requisitos para postularse. Leer más
    • Fallece hijo del magistrado Cecilio Cedalise en apartamento de San Francisco. Leer más
    • Thomas Christiansen igualará al Bolillo Gómez: Panamá volverá a su mejor posición histórica 11 años después. Leer más
    • Tribunal de Apelaciones revoca trabajo comunitario otorgado a la dueña de los salones ‘La Parce’. Leer más
    • Flores, cultura y tradición: Tierras Altas celebra su Novena Parada. Leer más
    • DGI encontró empresas grandes que facturaban solo la mitad de sus ventas para evadir impuestos. Leer más