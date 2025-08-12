Eliminan casi 7 millones de cuentas de WhatsApp por estafas: IA impulsa fraudes cada vez más sofisticados

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Falsas ofertas de empleo, esquemas con criptomonedas y promesas de “ganancias fáciles” son las estafas más comunes que circulan vía WhatsApp y otras plataformas de mensajería. Según especialistas, el problema ha crecido tanto que, solo en el primer semestre de 2025, Meta eliminó 6.8 millones de cuentas fraudulentas.

Expertos de Kaspersky advierten que los ciberdelincuentes están aprovechando herramientas de inteligencia artificial (IA) para automatizar sus operaciones y crear mensajes cada vez más convincentes dirigidos a los usuarios de estas aplicaciones. Estos fraudes suelen comenzar con un primer contacto en redes sociales, apps de citas o incluso mensajes SMS, y luego dirigen a la víctima hacia WhatsApp, donde reciben enlaces o instrucciones para realizar supuestas inversiones, pagos o tareas remuneradas.

“Con la IA, los delincuentes pueden crear textos bien redactados y convincentes, lo que dificulta que las víctimas detecten el engaño. La automatización de estos ataques, sumada a la confianza que las personas depositan en WhatsApp, favorece la propagación de las estafas”, explica Fabio Assolini, director del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky para América Latina.

Los criminales también usan datos filtrados —como nombres, números de identidad y antecedentes de compras— para personalizar los mensajes y hacerlos más creíbles. Entre los fraudes más detectados en las cuentas eliminadas destacan:

Falsos cobros de empresas de paquetería: El más frecuente. Utilizan cuentas verificadas o números internacionales para suplantar compañías de transporte y exigir pagos por entregas inexistentes.

Inversiones en criptomonedas: Se presentan como asesores financieros y persuaden a las víctimas para que depositen dinero en plataformas falsas.

Juegos y apuestas fraudulentas: Invitan a participar en supuestas plataformas de entretenimiento que terminan robando dinero.

Avisos falsos de impuestos o deudas: Mensajes alarmantes para obtener datos o pagos indebidos.

Campañas de ayuda gubernamental falsas: Suplantan programas reales para robar información.

Promesas de ganancias rápidas: Ofrecen trabajos remotos o tareas simples que, tras un primer pago real, inducen a “invertir” más para acceder a montos ficticios.

Procesos de reclutamiento falsos: Ofrecen empleos atractivos pero piden pagos por cursos o documentos personales.

Assolini advierte que las medidas de Meta pueden tener impacto limitado en América Latina, ya que muchas estafas se envían de forma individual para evitar bloqueos automáticos.

Cómo protegerte

Kaspersky recomienda seguir pasos básicos para evitar ser víctima: